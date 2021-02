Escritora Cristiane Sobral oferece oficina literária de conto

CB Correio Braziliense

(crédito: Cristiane Sobral/ Divulgação)

Interessados em desenvolver habilidades de escrita podem participar da oficina literária avançada: Segredos do conto, ministrada pela escritora, dramaturga e mestre em teatro pela Universidade de Brasília (UnB) Cristiane Sobral. A aula on-line ocorre em 26 de fevereiro, das 19h às 21h, pelo Zoom, e as inscrições são feitas pelo site do Sympla. Os valores variam de R$ 99 (para os 10 primeiros inscritos) a R$ 155.

O curso é pensado para aqueles que se interessam pelo gênero conto e que buscam quebrar bloqueios de escrita e aprender estratégias mais precisas para o desenvolvimento, a trama, os personagens, o conflito e o clímax. A oficina também deve explorar o uso do humor, da ironia, das sensações e emoções dos personagens para prender o leitor até o fim do texto.

