Tropkillaz lança remix de 'Jamming' em homenagem a Bob Marley

CB Correio Braziliense

(crédito: HO/AFP)

Como forma de celebrar os 76 anos do nascimento do cantor, compositor, guitarrista e ícone do reggae Bob Marley (em 6 de fevereiro), o duo brasileiro Tropkillaz se uniu à cantora nigeriana Tiwa Savage para lançar um remix oficial da faixa Jamming. A canção foi lançada originalmente pelo artista jamaicano em 1977, e é uma das mais famosas de seu repertório.



O convite para a criação do remix da música partiu da família do artista. Além da participação na faixa, o Tropkillaz também é responsável pela produção da nova versão.“Nós, assim como qualquer outro artista (ficaria), ficamos super honrados com o convite. Bob Marley é um dos nomes mais importantes e é provavelmente um dos três maiores artistas de todos os tempos para a gente. Então, foi um trabalho muito delicado de se fazer. Tem que ter muito respeito pela obra”, conta Laudz, um dos integrantes do duo.



Zegon completou dizendo que “é muito difícil mexer em algo que é sagrado e que já é perfeito. A gente fez do melhor jeito possível, de uma forma que pudesse conversar tanto com os fãs originais quanto trazer a nossa sonoridade, como se estivéssemos fazendo parte dessa história, o que achamos que é muito mais muito delicado. Ficamos inseguros, demoramos vários dias para conseguirmos chegar no som e a Tiwa trouxe o afrobeats, de que somos bastante fãs. A faixa conseguiu trazer a mistura da Tiwa com o Trop, e o clássico do Bob Marley. Então conseguimos chegar onde queríamos. Acredito que vocês vão ficar bem contentes com o resultado”, celebra.



Jamming (remix) também conta com um videoclipe que pode ser conferido no canal oficial de Bob Marley no YouTube. Com direção de Sara Serna, que também ficou responsável pela direção de arte, o vídeo ainda conta com JKO Sanchez na direção de arte; Dezi Catarino e Ava Bremen como produtores; e Bruce Resnikoff, Andie Daw e Michael Johansen como produtores executivos. A produção ainda traz um agradecimento especial para Cedella Marley, Ziggy Marley e Matt Solodky. Confira o clipe:





Não é a primeira vez que o Tropkillaz assina um remix de um grande nome da música. O duo já trabalhou com nomes como Sting, Shaggy, Billy Idol, Leny Kravitz, entre outros. O último lançamento dos artistas foi o remix de Oooh (i like it).