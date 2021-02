O 'tombo' de Karol Conká: artistas pedem apoio à rapper no pós-BBB

AI Adriana Izel

(crédito: Reprodução/Instagram)

Quando a rapper curitibana Karol Conká foi anunciada como uma das participantes do Camarote da 21ª edição do Big brother Brasil, a primeira reação foi positiva. O público gostou da presença da dona do hit Tombei dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na época, ela teve até um aumento no índice de audições do trabalho nas plataformas digitais, crescendo 42%, segundo dados do Deezer.

O problema é que, com o passar dos dias no reality show, a artista foi mostrando uma faceta pouco conhecida pelos fãs. Agora, o desejo de quem assiste ao programa é ver Karol sendo eliminada no paredão de hoje, quando enfrenta Gilberto e Arthur, batendo o recorde de rejeição atingido nesta temporada por Nego Di, que saiu com 98,76% dos votos do público.

A mudança da percepção do público em relação a rapper começou com as polêmicas em que ela se envolveu. A primeira foi após um comentário sobre Juliette, dando a entender que a paraibana não tinha educação por ser do Nordeste. O público também não gostou da forma cruel como ela tratou Lucas Penteado, impedindo o ator de comer na mesma mesa que ela. Depois, foi a vez de Karol encrencar com Carla Diaz, acusando a atriz de dar em cima de Bill, com quem ela teve um breve relacionamento. Karol ainda criou problemas com Gilberto e Camilla.

Todas essas atitudes levaram a participante a se tornar uma espécie de vilã da temporada. Com sorte dentro do jogo, a rapper conseguiu escapar do paredão duas vezes. Uma delas vencendo a prova Bate e Volta e se livrando da indicação de Gilberto feita pelo Big fone. Em seguida, ao conquistar o líder da semana. No atual paredão, Karol quase poderia ter ficado de fora. Não havia uma intenção inicial da brasiliense Sarah, líder no momento, de indicar a rapper. Porém, uma confusão no fim de semana mudou tudo e Karol acabou no paredão sem poder escapar numa prova.

Vida pós-BBB

Tudo indica que a participante será a eliminada de hoje. Segundo a enquete do site Uol, a expectativa é de eliminação com 97% dos votos. Já o Votalhada, blog que reúne os percentuais de sites e redes sociais, aponta para 96,76%. Atingindo o recorde de rejeição ou não, Karol Conká sairá acumulando prejuízos. Teve o programa virtual que seria exibido no GNT cancelado, foi retirada do festival Rec-Beat, de Recife, viu contratos serem encerrados e até as audições no streaming amargaram queda de 45%.

A própria participante tentou, ainda dentro da casa, mudar de postura. Do lado de fora, já há quem se preocupe com a vida pós-BBB da rapper. O cantor Rico Dalasam, que perdeu fãs após se envolver numa polêmica com Pabllo Vittar por causa da autoria de uma música, escreveu nas redes sociais que deseja que Karol Conká tenha força. “Se eu fui linchado na internet por ir atrás de um direito trabalhista, fiquei anos triste, sem vontade de fazer nada... Pensa o que pode acontecer com essa menina... Que seja leve para ela”, escreveu o artista.

A funkeira Anitta, que é constantemente “cancelada” na internet, também comentou o fato no Twitter. “Amei Karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo... Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair. Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica quando sair”, disse a cantora.