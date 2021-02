Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (23/2)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Alma, a timoneira



Data estelar: Lua cresce em Câncer.



Não é fácil distinguir a voz interior da alma no meio desse vozerio ensurdecedor que nossa vida interior é, porém, o tempo inteiro nós temos provas e pistas de como o fazer. Sempre temos uma ideia inicial, um relance de qual seria a melhor atitude a tomar diante de algum evento, porém, nós constatamos a certidão dessa orientação interior depois de nos lembrarmos de que deveríamos ter feito isso, em vez de termos feito o contrário ou algo completamente diferente. Não há vantagem alguma nessa constatação a posteriori, pelo contrário, ela significa que nossas personalidades trabalham em modo insurreição e usurpam o lugar da alma, que é a orientadora. A personalidade há de ser o veículo da alma, e ela a condutora, mas a maior parte do tempo navegamos num lindo veículo de personalidade, sem a timoneira, que teria de ser a alma.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Reserve tempo para fazer o necessário, em nome de que os espaços pelos quais você transita ou onde você passa uma boa parte do tempo, estejam limpos e organizados, para serem agradáveis e acolhedores para você.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O dia a dia pode ser um tormento, mas em algumas épocas, como agora, é o refúgio que a alma precisa, porque é um ritmo previsível e cheio de tarefas que não requerem muito esforço intelectual ou emocional. Previsível.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Este é um bom momento para organizar as finanças e preservar a saúde do seu bolso. Isso há de ser feito sem ansiedade, com a maior despreocupação possível, porque não se trata de perder ou ganhar, mas preservar.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tome iniciativas, porque este é o momento certo. Cuide apenas para que as iniciativas sejam fruto de planejamento anterior, e não apenas atitudes impulsivas motivadas por cansaço ou enfado. Iniciativas que resolvem.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Um pouco de silêncio será necessário, porque sua alma tem muita coisa para refletir e isso não poderia ser feito repetindo o mesmo ritmo de todos os dias. Por isso, o desânimo pode ajudar, já que obrigará você a silenciar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas são um inferno, porém, as mesmas pessoas são os instrumentos necessários para conquistar o paraíso pretendido. Aceite a complexidade do ser humano antes de mais nada, depois, tudo o mais será fácil.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para encurtar o tempo do entendimento dos planos e começar a os colocar em prática, há somente uma opção. Você precisa começar a praticar suas ideias, a despeito de não haver ajuda, porque os resultados falarão por si sós.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O bom humor é muito importante, porque, mesmo que não haja nada demais acontecendo, o estado bem-humorado da alma se torna capaz de fazer muito com o pouco que esteja disponível. Essa é a magia da alma.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Atrevimento é o que não falta a você, mas, pela experiência, você sabe que nem sempre essa atitude é pertinente, em muitos casos acaba chocando tanto as pessoas próximas, que os resultados são contraproducentes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Importa menos o número e mais a qualidade dos relacionamentos. Isso ficará evidente nesta parte do caminho, em que aquilo que você mais precisa fazer requer ajuda e colaboração. Busque e encontre.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem sempre há coisas interessantes acontecendo no meio da rotina, mas este é um momento em que valeria a pena prestar mais atenção a tudo aquilo que você faz automaticamente. É possível se surpreender positivamente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Valerá a pena reservar um tempo para você se divertir, porque uma alma leve e bem-humorada é um tesouro que abre todas as portas. Divertimento não é perda de tempo, é o necessário descanso mental que a alma precisa.