Pato Fu se apresenta em show virtual pela primeira vez desde o início da pandemia

(crédito: Berg Menezes/Divulgação)

Há quase 30 anos, a banda mineira Pato Fu se destaca pela originalidade, com trilhas marcantes em novelas e premiações, como Grammy Latino e Disco de Ouro. Depois de longo período de isolamento, o grupo faz o primeiro show live em 7 de março. Intitulada Música de brinquedo 2, a transmissão será pelo YouTube da Fundação ArcelorMittal e pelo Facebook do programa Diversão em Cena, a partir das 16h.

O show apresentará versões de clássicos da música pop nacional e internacional, interpretados por novos brinquedos e instrumentos em miniatura, como saxofones de plastico, kazoos, pianinho de brinquedo e tecladinhos de R$1,99. Entre as cancões que ganharam versões “de brinquedo” estão Severina Xique-Xique, clássico de Genival Lacerda, e Kid cavaquinho, conhecida na voz de Maria Alcina.

A mistura de estilos e línguas típica desse projeto segue firme com Datemi un martelo (Rita Pavone) e Livin la vida loca (Ricky Martin), alem de Private idaho (The B 52’s) e Every breath you take (The Police), que soam como uma declaração de amor aos anos 80, maior fonte de inspiração da banda.

“Sem exclusões, todo mundo no mesmo quadrado, já que a musica tem muitas camadas para todas idades, cada turminha com sua historia. Da mesma forma, cada autor das cancões ganha com essas versões uma espécie de homenagem, uma apresentação em embalagem de luxo para as novas gerações”, diz a cantora Fernanda Takai, em material de divulgação.

Serviço



Live Música de brinquedo 2

Em 7 de março, no YouTube da Fundação ArcelorMittal e no facebook do programa Diversão em Cena, a partir das 16h. Gratuito. Livre para todos os públicos.