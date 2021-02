Gusttavo Lima anuncia live Buteco Bohemia; veja a data

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O cantor sertanejo Gusttavo Lima anunciou, nesta segunda-feira (22/2), uma nova apresentação on-line em publicação no seu perfil do Instagram.

“Atendendo a pedidos, salve esta data bb!! Dia 06/03 às 20h, temos um encontro marcado na live Buteco Bohemia. Vamos matar a saudade e cantar as melhores modas. Aguardem!”, escreveu o artista na legenda da publicação.

O modelo de apresentações on-line teve bastante sucesso e repercussão ao longo de 2020. Com a pandemia, shows e grandes eventos foram cancelados, então as lives tornaram-se uma forma de artistas conseguirem transmitir seus trabalhos, fazendo contratos com patrocinadores e alcançando espectadores do Brasil inteiro de uma só vez.

A publicação de Gusttavo Lima já tem quase 200 mil curtidas e mais de 8 mil comentários, nos quais os fãs comemoram o anúncio e brincam sobre a presença da ex-mulher do sertanejo, Andressa Suita, no evento.