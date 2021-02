'O legado de Júpiter': Nova série da Netflix ganha data de estreia

CB Correio Braziliense

(crédito: YouTube/ Reprodução)

A Netflix divulgou um teaser e a data de estreia da nova série do serviço, O legado de Júpiter. A produção estreia em 7 de maio na plataforma e tem como base as histórias em quadrinhos de Mark Millar e Frank Quitely.

A primeira temporada terá oito episódios e contará o drama épico de super-heróis que, depois de defenderem a humanidade por décadas, precisam passar o bastão para as novas gerações. A série percorre os valores da família, do poder e da lealdade.



Teaser de O legado de Júpiter

Enredo e trama de O legado de Júpiter



A produção, estrelada por Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter, explica que, depois de quase um século mantendo a humanidade segura, a primeira geração de super-heróis do mundo deve confiar nos próprios filhos para continuar o legado.

No entanto, o público poderá ver que as tensões aumentam à medida que os jovens super-heróis, com intenção de provar seu valor, lutam para viver de acordo com a lendária reputação pública dos pais, além dos exigentes padrões pessoais.



Além dos quadrinistas Mark Millar e Frank Quitely, a produção executiva é assinada por Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.