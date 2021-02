Rede Globo confirma projeto de novo reality show ainda em 2021

RP Roberta Pinheiro

(crédito: Bia Guedes/TV Globo)

Embalada pelo sucesso de mais uma edição do Big brother Brasil, a Rede Globo confirmou, nesta quarta-feira (24/2), a produção de outro reality show ainda este ano. Apesar de não haver mais informações sobre o assunto, os rumores são de que o projeto seja similar ao No limite.

Por meio da assessoria de imprensa, a emissora anunciou que existe um projeto de um novo reality em 2021, "cujos detalhes iremos divulgar em breve".

Ainda nesta quarta, a coluna Zapping, da jornalista Cristina Padiglione, na Folha de S. Paulo, informou que a ida de Marcos Mion para a Globo é dada como certa. A chegada do apresentador seria justamente para este novo programa e deve ser anunciada assim que terminar a 21 ª edição do BBB.

Aventura

Com apresentação de Zeca Camargo, o No limite ocupou a grade da Rede Globo entre os anos 2000 e 2009 com três temporadas. O projeto tinha como base o programa norte-americano Survivor, da CBS, um reality show de aventura. A ideia era mostrar pessoas comuns confinadas, vivendo situações que exigiam resistência física e psicológica, na disputa por um prêmio em dinheiro.