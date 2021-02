Festival Olhar Pra Frente aborda questões do setor teatral

CB Correio Braziliense

O Festival Olhar pra Frente realiza, de 12 a 26 de março, um web talk show pelo canal no YouTube da plataforma Quero Teatro. Apresentado por Paulo Fernando Góes, que também é o idealizador, o projeto lança um olhar para os trabalhos de atores, atrizes, diretores, autores e produtores de teatro do Rio de Janeiro no período pré e pós pandemia. Ao todo, serão 23 nomes convidados para falar sobre os desafios e oportunidades no setor teatral.



Personalidades como Stella Maria Rodrigues, Fernando Philbert, Hugo Bonemer, Orlando Caldeira, Cássia Raquel, Caio Bucker, Daniel Herz, Tadeu Aguiar, Leonardo Netto, Aline Deluna, Clarice Niskier, Dandara Vidal, Alessandra Verney, Adriano Garib, Felipe Cabral, Rodrigo França e Gustavo Pinheiro deverão responder perguntas sobre como: de que modo os profissionais que geram o sustento com as artes cênicas estão conseguindo viver e se reinventar neste cenário?; a realização de espetáculos presenciais com transmissão on-line é uma tendência que permanecerá após o fim da pandemia?; quando o público se sentirá seguro para frequentar novamente as salas de espetáculo?; e diversas outras questões relacionadas ao setor.



Gravadas presencialmente em estúdio, seguindo todas as regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias, as 23 entrevistas serão disponibilizadas na íntegra no canal YouTube da plataforma Quero Teatro, no período de 12 a 26 de março, e em versões compactas no Instagram e na FanPage no Facebook.



Programe-se

Festival olhar pra frente

Por meio do canal no YouTube da plataforma Quero Teatro. De 12 a 26 de março. Episódios em formato web talk show com personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Gratuito.