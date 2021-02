Santos Film Fest 2021 confirma programação on-line com atividades gratuitas

CB Correio Braziliense

A edição especial on-line do Santos Film Fest (SFF) — Festival Internacional de Cinema de Santos ocorre entre os dias 16 e 23 de março. O evento protagonizará a presença das mulheres no mercado audiovisual, aceitando para as mostras competitivas apenas filmes realizados por mulheres. Além da exibição das obras, o festival promove atividades formativas gratuitas como bate-papos, webinars, masterclasses e oficinas.

Confira a programação:

Bate-Papos - ao vivo e transmitidos por Facebook e YouTube

Terça-feira (16/3)

Abertura. Às 18h30, o SFF convida Adelia Sampaio, a primeira mulher negra a dirigir um filme no Brasil, para uma conversa com a jovem cineasta santista, Vitoria Felipe, diretora do curta-metragem premiado Ana (2017) e Paula Azenha, cocriadora e codiretora do SFF.

Quarta-feira (17/3)

Perspectivas Históricas do Feminino no Audiovisual. Das 16h às 17h30, a atriz Ondina Clais (Sessão de Terapia, O hipnotizador; O filme da minha vida) faz uma reflexão sobre o apagamento da linhagem matrilinear na história a partir dos gregos com a instauração do patriarcado, utilizando como exemplos Medeia, Electra e Hipólita e os filmes históricos de Passolini, Michael Cacoyannis, assim como Mulher Maravilha 1984, recentemente lançado.

Bate-papo com o Júri Internacional. Às 18h. Formado pela empreendedora cultural Nagila Guimarães, a cineasta Andrea Pasquini (Os melhores anos de nossas vidas) e o professor e pesquisador Jamer Guterres, que atua na área de comunicação, com ênfase em audiovisual e teorias da comunicação.

Quinta-feira (18/3)

Bate-papo com o Júri Nacional. Às 18h. Com a atriz, roteirista e cineasta Julia Katharine; a cofundadora da WIFT Brasil - Women in Film & Television Brasil, Maristela Sanches Bizarro; a atriz e produtora documentarista, Liz Reis; e o pesquisador e professor Rogério Ferraraz, atuante nas áreas de comunicação e artes, com ênfase em cinema e televisão.

Sexta-feira (19/3)



Bate-papo com o Júri Regional. Às 18h. Com Kamilli Semenov, de 22 anos e que desde os 16 está inserida no mercado de trabalho audiovisual como produtora e diretora; Tamirys Ohanna, atriz formada na Escola de Arte Dramática (EAD/USP) e na Broadway Dance Center; o diretor da produtora Flip Filmes, Wanderley Augusto Camargo; e Eduardo Cavalcante, professor no curso de Jornalismo e gestor de mídia da Universidade Católica de Santos.

WEBINAR – por meio da plataforma Zoom, com inscrições prévias no site do SFF

Terça-feira (22/3)

O processo de produção e direção dos testes de elenco. Das 19h às 20h30. Paula Pretta, atriz e diretora de elenco, analisa o processo de produção e direção dos testes de elenco, com destaque para o filme premiado Meu nome é Bagdá, dirigido por Caru Alves de Souza, além de outros filmes nos quais atuou como produtora de elenco em seus mais de 20 anos de carreira no cinema brasileiro. A artista iniciou a trajetória em 1999, ao lado de grandes nomes do cinema nacional, como Roberto Moreira, Anna Muylaert, Tata Amaral, Fernando Meireles, Laís Bodanzky, entre outros, e fez parte do Departamento de Casting da O2 Filmes durante 10 anos.

OFICINAS – por meio da plataforma Zoom, com inscrições prévias no site do SFF

Um minuto para o fim da violência contra a mulher. Em 18,19 e 21 de março, sempre das 14h às 16h. A oficina tem como objetivo mobilizar o público para o combate à violência de gênero, por meio da produção de um curta-metragem com duração de um minuto realizado por meio de telefones celulares e será ministrada por Maristela Sanches Bizarro, cofundadora da WIFT Brasil - Women in Film & Television Brasil e cineasta com experiência na produção e direção de obras audiovisuais com ênfase no documentário, e a produtora Ana Cláudia Martins, que também é parte da equipe da WIFT Brasil.

Videodança - O corpo na imagem. Em 22 de março, das 14h às 18h. O produtor de audiovisual Eduardo Ferreira ministra a oficina em que utilizará estratégias, referências e exercícios destinados a introduzir e desenvolver a prática de videodança, a fim de exercitar a sensibilidade do olhar, o sentir e o dançar para a câmera, debatendo a importância da narrativa, produção e planejamento no desenvolvimento da videodança e convidando a experienciar as relações entre câmera, enquadramento, movimento e improvisação, debatidos na oficina.

MASTERCLASSES - ao vivo nas redes sociais do festival (Instagram e Facebook)

Sexta-feira (19/3)

O horror que nos pertence: mulheres e o gênero maldito. Das 14h às 16h. A doutora em multimeios (UNICAMO) e coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, Laura Cánepa discute o papel das mulheres como criadoras, espectadoras e personagens de filmes e histórias de horror.

Trajetória de Camila Karter no audiovisual. Das 19h30 às 21h. O SFF exibe o filme curta-metragem de animação Carne - selecionado para mais de 250 festivais de cinema, recebeu mais de 65 prêmios, qualificado para o Oscar 2021 e listado como finalista para o Prêmio Goya 2021 - da diretora, roteirista e animadora Camila Kater. Em seguida, realiza a masterclass sobre a trajetória da diretora no audiovisual, responsável por curtas como The apple trial (2013), Flerte (2015), Indescritível (em finalização), e, como assistente de arte e de animação, no longa da Coala Filmes, Bob Cuspe, nós não gostamos de gente (em finalização).

Sábado (20/3)

Criando estratégias para exibir seu filme em um festival. Das 19h às 21h. O SFF convidou Debra Zimmerman, diretora executiva da Women Make Movies – organização de artes multimídia feminista sem fins lucrativos, com sede em Nova York, que desde 1972 ensina mulheres a fazer filmes. Na masterclass, Debra compartilha informações sobre modelos de negócios, propaganda espontânea (boca a boca), apresentação de filmes e navegação nos ambientes dos festivais e ainda trata de modos de comercialização de filmes, desde o lançamento até a distribuição, considerando diferentes formatos: curta e longas-metragens, ficção e documentários. Estratégias de marketing e financiamento de filmes independentes serão também abordadas nesta aula.

WORKSHOP – por meio da plataforma Zoom, com inscrições prévias no site do SFF

Terça-feira (23/3)

Workshop de Direção. Das 14h às 17h. Ministrado pelo cineasta Sérgio Rezende, que já em seu primeiro longa Até a última gota (1980), recebeu o prêmio Especial do Júri no Festival de Gramado e o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Manhein, na Alemanha. Como diretor participou em premiações em importantes festivais, com os filmes O sonho não acabou, O homem da capa preta, Lamarca e Mauá – O imperador e o rei, Zuzu Angel e Salve geral, e foi homenageado no Santos Film Fest em 2020.

PALESTRAS – por meio da plataforma Zoom, com inscrições prévias no site do SFF

Terça-feira (23/3)



Por que Amamos Esta Canção?. Das 14h às 15h30. O músico e produtor santista Rogério Baraquet, um dos pioneiros da MPB eletrônica, compositor e produtor de trilhas sonoras para teatro e rádio, faz um passeio pela história dos principais temas musicais de filmes do cinema nacional.

Programe-se

Atividades formativas gratuitas do Santos Film Fest — Festival Internacional de Cinema de Santos

Por meio do canal do YouTube do festival, plataforma Zoom (link após inscrição) e redes sociais do festival (Instagram e Facebook). Entre 16 e 23 de março. Verificar programação. Inscrições para palestras, oficinas e webinars podem ser realizadas gratuitamente pelo site do festival. Whatsapp para dúvidas sobre as inscrições: +55 13 99614-0963.