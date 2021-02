Movimento Internacional de Dança terá edição dividida em duas etapas este ano

RP Roberta Pinheiro

Depois de realizar uma edição no modelo drive-in, no ano passado, o Movimento Internacional de Dança (MID) prepara, para 2021, um evento dividido em duas etapas. A primeira contará com a apresentação de companhias locais e nacionais. A segunda, com a presença de grupos internacionais. Nos dois momentos, os espetáculos serão apresentados de maneira presencial, no palco do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (CCBB-DF), seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19, e com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A primeira etapa da 6ª edição do MID, marcada para ocorrer entre 1 de abril e 2 de maio, terá na programação oito peças com 16 apresentações presenciais e transmissão via redes sociais. Além disso, haverá a exibição de coreografias curtas pré gravadas em importantes espaços culturais de Brasília, como o Centro de Dança, o Espaço Cultural Renato Russo e o Complexo Cultural de Samambaia.

Para a segunda fase, agendada para setembro, companhias da Alemanha, da França, do Canadá e da Espanha, por exemplo, marcarão presença.

Seleção

O MID selecionou espetáculos de dança de grupos profissionais e amadores do Distrito Federal para se apresentarem na sexta edição do evento. Puderam se inscrever apresentações de todos os segmentos da dança. As coreografias não precisavam ser inéditas e poderiam ser feitas ao ar livre, salas de espetáculos e locais alternativos. O MID recebeu 21 inscrições de espetáculos locais e 85 inscrições de coreografias de até sete minutos, batendo recorde de inscrições nesta última categoria.

Estas coreografias se juntarão aos convidados nacionais para compor a grade de programação, a ser divulgada em breve.