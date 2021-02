Primeiro teatro totalmente virtual da América Latina é lançado no Brasil

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A WEDO!Entretenimento acaba de lançar o primeiro teatro totalmente virtual da América Latina: o e-Teatro. Para a inauguração da plataforma, a empresa promove a primeira edição do prêmio WEDO! de e-Teatro, que deve ocorrer entre 25 de fevereiro e 1º de março.

O evento on-line deve contar com a participação de grandes peças do país e de grandes nomes do teatro como Zé Celso, Pedro Granato, Silvero Pereira, Liliana Castro e Luis Lobianco. A entrada é gratuita.

Após a inauguração, o teatro virtual já tem espetáculo marcado ainda em março. É a nova temporada de Fale comigo.

Além de peças produzidas pela própria WEDO!, a plataforma deve transmitir peças do país inteiro, levando culturas regionais para todos os lugares.