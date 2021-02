BBB21: João é o novo líder; veja como será a dinâmica da semana

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A edição desta quarta-feira (24/2) foi dedicada à decisão do novo líder da semana. Camilla de Lucas e o amigo João foram a grande final da prova, mas no fim, João levou a melhor e subiu ao mais alto posto da casa.



Baseada em habilidade, a dinâmica da prova foi simples: os participantes tinham de acertar objetos com arremessos em uma ordem de numeração no chão. Caio e Arthur (que estão machucados) participaram da prova sem problemas.

Em duplas, os brothers e sisters fizeram uma primeira rodada rápida, com Camilla acertando o máximo de pontos na primeira jogada. A vantagem foi corroborada pela jogada de João.

Dinâmica da semana

Como de costume, a dinâmica do paredão da semana terá novidades. O anjo será autoimune. No sábado terá Big Fone e quem atender indicará três pessoas ao paredão. No domingo o líder indica outra pessoa, mas o indicado pelo líder salvará um emparedado pelo Big Fone. Terá outra pessoa na berlinda pelos votos da casa.

Jogam o bate e volta os dois do Big Fone e o indicado pela casa.