‘Os padrinhos mágicos’ e ‘Dora aventureira’ terão séries live-action

A Paramount+ fez uma série de anúncios na noite de quarta-feira (24/2). Entre elas, duas grandes novidades para os fãs dos desenhos da Nickelodeon. Pelo Twitter, a plataforma revelou que está produzindo séries no formato live-action de Os padrinhos mágicos e de Dora Aventureira, grandes sucessos do canal infantil.

A live-action Dora The Explorer series will debut on #ParamountPlus. Also getting the live-action treatment is The Fairly OddParents, one of the longest-running animated series on @Nickelodeon. ?