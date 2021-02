Festival BrasilArte estreia com programação multicultural do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Thais Mallon)

Começa nesta quinta-feira (25/2), às 18h30, com live do grupo musical Chinelo de Couro e do grupo de dança Sensação Paraense, o Festival BrasilArte. A programação on-line segue até 5 de março, com transmissão para todo o país. Idealizado e desenvolvido por Ester Braga, da ABÈBÈ Produções, e Paula Melo, do Instituto Latinoamerica, o projeto mostra a riqueza artística e cultural do Distrito Federal, formada a partir de imigrantes das cinco regiões brasileiras.



A programação contará com lives musicais; apresentações de teatro e dança; oficinas de ilustração da flora e da fauna do cerrado; de produção de artesanato, de mamulengos e de instrumentos musicais; além de bate-papo literário. Nomes como o da autora Maíra de Deus Brito, do escritor Tino Freitas, do ilustrador Ribamar Araújo e de Magali, filha de Maurício de Souza, além dos grupos artísticos femininos Chinelo de Couro e As Escolhidas do Catira constam na lista de atrações.



Sobre o projeto



O mote do projeto é o de que todo brasileiro pode identificar, em Brasília, traços muito familiares da própria cultura regional e sentir-se em casa. “É essa identificação que o Festival BrasilArte quer promover, mostrando o que há de melhor e mais representativo da cultura do Distrito Federal, e que é a cara do Brasil”, explica Ester Braga.



Além disso, o evento almeja fortalecer o turismo local, divulgando nacionalmente os produtos culturais que o Distrito Federal possui. Desta forma, o festival irá beneficiar os artistas e produtores que sofrem as consequências da crise sanitária. “Cria-se uma oportunidade de mão dupla para que eles possam mostrar as riquezas culturais do DF, por meio da música, da dança, do teatro, do artesanato ou de outras manifestações artísticas, e para que o Brasil as conheça”, pondera Paula Melo.



Além de cultural, social



A experiência de Ester Braga e Paula Melo na valorização e visibilidade da expressão artística de mulheres, de negros e de membros da comunidade LGBTQIA+, agregou ao projeto do Festival BrasilArte um viés social, que adentra o mês da mulher, e pretende fortalecer o papel e a importância dessas profissionais no cenário cultural. A execução do festival envolve uma equipe predominantemente de mulheres, cujo percentual de participação chega a 85%, em diferentes fases do projeto. Também a seleção dos artistas e produtores privilegiou mulheres e grupos de mulheres em sua programação.



Os shows de música e dança serão transmitidos ao vivo pelas plataformas digitais do YouTube e Facebook, e as demais atividades, como oficinas criativas e teatro, serão gravadas e disponibilizadas posteriormente nos mesmos canais para acesso permanente. Confira:



Lives



Quinta-feira (25

/2)



Às 18h30. Se apresenta o grupo musical Chinelo de Couro, formado só por mulheres, que representará a música nordestina. Acompanhado do grupo de dança Sensação Paraense.



Sexta-feira (26/2)



Às 18h30: se apresentam o grupo musical Toque de Salto e o grupo de dança Projeto Rap DF.



Sábado (27/2)



Às 18h30. Oficina de ilustração com os ilustradores Ribamar Araújo (Turma do Cerrado) e Magali Spada, filha de Maurício de Souza (A turma da Mônica).



Domingo (28/2)



Às 18h30. Apresentação do Grupo Tradicional do Sul: CTG com Jayme Caetano Braun; e o grupo de dança As Escolhidas do Catira, de Luziânia (entorno do DF), representando a dança típica da região Centro-Oeste. O grupo é formado somente por mulheres e conquistou espaço na manifestação cultural até então dançada só por homens.



Oficinas gravadas



Segunda-feira (1º/3)



Às 15h. Oficina criativa Cores e Entalhos ministrada por Divino Faleiros.



Terça –feira (2/3)



Às 15h. Oficina criativa Sementes e Flores do Cerrado ministrada por Luana Coimbra.



Quinta-feira (4/3)



Às 15h. Oficina criativa Mamulengos ministrada por Chico Simões.



Sexta-feira (5/3)



Às 15h. Oficina criativa de Instrumentos Musicais Percussivos ministrada por Juraci Moura.



Teatro



Segunda-feira (1º/3)



Às 19h. Espetáculo Exemplos de Bastião apresentando por Teatro de Bonecos – Mamulengos sem Fronteiras.



Terça –feira (2/3)



Às 20h. Espetáculo O romance do pavão misterioso apresentado por Teatro de Cordel – Tomada Conexões.



Quinta-feira (4/3)



Às 19h. Espetáculo Os saltibancos músicos de Brémen apresentado por CIA Teatral Mapati.



Literatura



Quarta-feira (3/3)



O fazer literário no Distrito Federal. Às 20h. Bate-papo literário com os escritores Maíra Brito e Tino Freitas.



Programe-se

Festival BrasilArte

Por meio do canal do Instituto Latinoamerica no YouTube. De 25 de fevereiro a 5 de março. Conferir horários na programação. Gratuito e livre para todos os públicos.