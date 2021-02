Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (26/2)

OQ Oscar Quiroga

Véspera de lua cheia



Data estelar: Lua Vazia das 8h33 até 14h08, horário de Brasília, quando ingressa em Virgem e fica Cheia.



É garantido que nossa humanidade dorme mal pelo menos treze vezes ao ano, na véspera de toda Lua Cheia, porque tornou habitual negligenciar a organização de seu tempo em torno dos eventos estelares. Nós os esquecemos, mas esses não nos esquecem. Como não fazemos rituais propiciatórios, que nos preparem para absorver as potências cosmogônicas derramadas na Lua Cheia, essas forças nos impactam de modo negativo, porque nos pegam desprevenidos, tratando banalidades com ares de assuntos sérios, ao passo em que há coisas muito maiores acontecendo. Hoje, se agrega o período de Lua Vazia, tornando tudo muito mais delicado, com os ânimos muito distorcidos, o que torna as pessoas agressivas e atropeladas. Respira fundo, enche tua alma de Universo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tempo de semear, e de enxergar as potencialidades que serão desenvolvidas ao longo dos próximos anos. Tudo em ordem e seguindo as regras e protocolos necessários para que o movimento se torne auto sustentável.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seja fiel à história verídica do seu ser, àquilo que só você sabe de você, a melhor versão de si, a profunda intimidade com a vida, ao conforto que sente consigo. Seja fiel e que suas ações sejam autênticas. Aí sim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que está no fim seguirá por esse caminho, e aquilo que está começando desabrochará num futuro não muito distante. Você pode acompanhar e desfrutar desse processo, ou você pode resistir e causar problemas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando tudo acontece ao mesmo tempo e pareceria que não fosse possível dar conta do recado, este é o momento. A surpresa é que você dá conta do recado e o que teria sido ansiedade se torna ação alegre e eficiente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Difícil e raro é alguém se sentir completamente seguro e confiante num momento como o da história humana na atualidade. Porém, a sensação de segurança acontece a despeito das circunstâncias, e envia vários sinais.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando as coisas se definem, mas não pela mão misteriosa do destino, e sim através das iniciativas que você tomar. Cada atitude prática definirá um processo, um caminho, um objetivo e tudo o mais que vem junto.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O silêncio será sua melhor companhia nesta parte do caminho, porque há tanta informação para processar, que não seria interessante sair por aí permitindo que todo mundo dê palpite sobre assuntos que não lhes competem.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A vida se desenha através de uma trama de relacionamentos, por onde circulam as oportunidades de conduzir a vida para o destino desejado, deixando de, simplesmente, sua alma ser carregada por ela, pela vida.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há coisas que são necessárias e nem sempre são desejáveis. Há coisas que são desejáveis e nem sempre são necessárias. Entre o desejo e a necessidade sua alma tece o estranho destino de existir aqui e agora. Ou não?



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você percebe, ao mesmo tempo, tudo que precisa ser deixado para trás, e tudo que pode ser conquistado no futuro. É um momento de tensão, de escolhas importantes, que definem uma boa parte do seu porvir. Em frente.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As emoções são tão vívidas que se tornam quase palpáveis, ocupam espaço, são como visitas que a gente tem de receber. Emoções são experiências que tocam a alma e brindam com uma memória. São marcas de água.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A teia de relacionamentos e os significados que as pessoas têm para você, esse é o fundamento das escolhas e procedimentos, neste momento de sua vida. São muitos mundos para administrar simultaneamente. Clareza.