Versão de Zack Snyder para Liga da Justiça chegará em 18 de março

Uma versão incrementada de 'Liga da Justiça' estará disponível em 18 de março no Brasil - (crédito: Warner/ Divulgação)



A espera está encurtando para os fãs do filme de super-heróis das histórias em quadrinhos DC que migram para o cinema: menos de três semanas, e, até no Brasil, por tempo limitado, fãs poderão alugar o longa-metragem Max Original da Warner Bros. Pictures. Com roteiro de Chris Terrio, Liga da Justiça de Zack Snyder desponta, a partir de 18 de março e até 7 de abril, como um vídeo sob demanda, no mercado digital, podendo ser adquirido via Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play, Vivo e WatchBr. Em junho, o longa migra exclusivamente para streaming na HBO Max, dado o lançamento da plataforma no Brasil.

Com o acordo da Warner Bros. Home Entertainment, o espectador terá acesso à versão do diretor Snyder que, em 2017, com o lançamento do Liga da Justiça, não participou efetivamente de todas as decisões do filme que contou com codireção. Na trama, o sacrifício final de Superman (Henry Cavill) aflige Batman (Ben Affleck) e a Mulher-Maravilha (Gal Gadot). Eles vão capitanear meta-humanos em defesa da Terra. Estarão a postos Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), além de vilões.