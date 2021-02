Sessão da Tarde: 'Muito bem acompanhada' é exibido nesta sexta-feira (26)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Internet)

Kat Ellis é uma jovem que foi abandonada pelo noivo no altar do casamento. Dois anos depois, o ex-noivo de Kat torna-se padrinho do casamento da irmã dela, Amy, e a jovem precisa provar para o ex que a vida amorosa vai bem. Para isso, Kat contrata um acompanhante para se passar como namorado dela no evento. Este é o enredo de Muito bem acompanhada, filme exibido na Sessão da tarde desta sexta-feira (26/2), na Rede Globo.

Entretanto, a jovem não imagina que Nick, o acompanhante, conquistaria a família dela, demonstrando ser um genro perfeito e o homem dos sonhos. Ao longo do tempo, ela nota que a relação entre os dois, que inicialmente era apenas uma transação de negócios, transforma-se em algo a mais.

A comédia romântica de 2005 é baseada no livro de 2000 Asking for trouble, da autora Elizabeth Young, e conta com Dermot Mulroney, Debra Messing e Amy Adams no elenco.