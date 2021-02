'007 - Sem tempo para morrer' tem estreia antecipada para setembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Nicola Dove)

O filme 007 — Sem tempo para morrer teve a quarta mudança na data de estreia nesta semana. O lançamento do longa, que chega em 8 de outubro nos Estados Unidos, foi antecipada para 30 de setembro nos demais países. A informação foi confirmada pelas produtoras Universal e MGM para o site Deadline.

O longa-metragem seria originalmente lançado em novembro de 2019, entretanto, a pandemia do covid-19 forçou o adiamento da data repetidas vezes. Antes do anúncio desta semana, a estreia já tinha sido marcada para abril de 2020, novembro de 2020 e abril de 2021.

O novo filme da série 007 mostra a aposentadoria de James Bond sendo interrompida pelo amigo Felix Leiter, agente da CIA, que pede ajuda para resgatar um cientista sequestrado por um vilão misterioso.

Nova 007

Daniel Craig aparece mais uma vez no papel de Bond. Porém, com a aposentadoria do personagem, o codinome 007 foi atribuído à agente Nomi. Durante a divulgação, o filme sofreu severas críticas do público pela troca de Bond por Nomi.

Em novembro de 2020, a atriz Lashana Lynch, que faz o papel da agente, disse em entrevista à Harper’s Bazaar que fechou todos os perfis em redes sociais e meditou para lidar com o preconceito que estava sofrendo: “Eu sou uma mulher negra — se fosse outra mulher negra escalada para o papel, teria sido a mesma coisa, ela sofreria os mesmos ataques, o mesmo abuso”, afirmou a atriz. “Só preciso me lembrar do que está acontecendo e que sou parte de algo que será muito, muito revolucionário”, arrematou.

Além da escalação de Lashana, a nova adição ao elenco é o ator Rami Malek, que interpretará o vilão principal do longa. Por ser de origem egípcia, Malek pensou em não aceitar o convite para viver o terrorista, caso o personagem tivesse motivações religiosas.

“Essa claramente também não era a visão do diretor. O personagem é um tipo bem diferente de terrorista. É um roteiro extremamente inteligente. É um grande personagem e estou ansioso. Desde o início eu questionei com Fukunaga que, não podíamos identificar o personagem com qualquer ato de terrorismo que reflita uma ideologia ou uma religião”, disse o ator em entrevista ao Daily Mirror.

Com os novos integrantes da saga, 007 — Sem tempo para morrer pode marcar a última vez que Daniel Craig representará James Bond nas telas do cinema. Apesar de não ter confirmado a informação, Craig brincou em uma entrevista recente: “Alguém terá que fazer isso no futuro. Eu quero ir para casa, comer alguma coisa e ir para cama”.

Voltam ainda ao elenco Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz e Ben Whishaw como Q, sob direção de Cary Joji Fukunaga.