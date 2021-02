Rapper Filipe Ret lança single inédito do novo álbum 'Imaterial'

CB Correio Braziliense

(crédito: @louquera / Lucas Sá)

O cantor Filipe Ret lançou, nesta sexta-feira (26/2), o clipe de F*F*M*, primeiro single inédito do novo álbum, intitulado Imaterial, com lançamento marcado para março pela Som Livre. A nova faixa pode ser ouvida em todas as plataformas de música, e o clipe, visto no canal do YouTube Filipe Ret.



Com direção de Cauã Csik, o videoclipe foi desenvolvido em conceito de metalinguagem, contando a história do próprio clipe. Segundo o material de divulgação, o projeto é uma “viagem sensorial que brinca com o mundo real e o mundo fantástico da arte”. A agenda de lançamento, nesta sexta-feira, culmina em uma live com o artista, às 20h10, pelo perfil do Instagram para conversar com o público sobre o trabalho.



Posicionamento artístico



O lançamento de F*F*M* também é uma resposta artística ao recente episódio em que Ret recebeu voz de prisão por porte de cannabis. “A gente vive num país onde eu nem pude colocar explicitamente o nome da música (F*dendo Fumando Maconha). Apesar da grande velocidade de informação no mundo de hoje, o Brasil é um país atrasado ideologicamente. A função do artista é instigar novas realidades e gerar novos questionamentos. Falar sobre sexo e drogas ainda é um tabu, mas é uma realidade que temos que enfrentar sem demagogia”, comentou o rapper sobre as inspirações.



Novo trabalho de estúdio



Com Imaterial, quinto álbum da carreira, que segue a trilogia de álbuns Vivaz (2012), Revel (2015) e Audaz (2018), o artista promete um trabalho autoral que aposta em mais intimidade com a sonoridade do trap e que reafirma a personalidade presente nas melodias, mensagens e também no conceito audiovisual do projeto.

Serão oito faixas, sendo seis inéditas. Os hits Ilusão e Sessão de descarrego, feat com Dfideliz, integram o álbum. Sobre as expectativas para o novo material, o rapper se mostra confiante. “Esse disco marca o início da minha melhor fase em todos os sentidos possíveis e imagináveis”, declarou em nota.