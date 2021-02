Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (27/2)

OQ Oscar Quiroga

Lua cheia de potencialidades



Data estelar: Lua Cheia em Virgem.



Possuir potencialidades e não as explorar é a atitude que cimenta o caminho da decepção, que se manifesta como a síndrome do “gênio incompreendido”. A única maneira de um gênio humano ser compreendido é pelo desenvolvimento concreto das potencialidades, e isso é algo que dá trabalho, que requer exercício cotidiano e inúmeras tentativas e erros até acertar na tecla. Mas, a distorção que impede o normal desenvolvimento das potencialidades através do trabalho é a fantasia de que a “sorte” precisa nos sorrir, porque ela abriria as portas do sucesso. Às vezes isso acontece, e provoca sucesso, mas de um tipo que não se sustenta por muito tempo, porque carece da potencialidade desenvolvida, não expressa nenhum talento. Todo ser humano, sem exceção, possui potencialidades não exploradas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A continuidade é mais importante do que qualquer outra coisa, porque, afinal, a vida não é começar eternamente, mas também preservar o que foi iniciado, e o fazer dar frutos, cuidando sempre de tudo. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Que suas ações sejam autênticas! Porque assim você não vai ter de andar por aí inventando histórias para que pareça diferente o que é como é. A autenticidade é fonte de tranquilidade, de estar de bem com a vida.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A esta altura do jogo da vida você já tem maturidade suficiente para assumir as decisões de romper com tudo que desvitalize você, que puxe para baixo, porque para desanimar, a vida já provê suficiente. Não precisa mais.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sabe aqueles momentos em que a realidade parece conspirar para trazer até você tudo ao mesmo tempo? Todas as pontas que foram ficando soltas ao longo dos meses anteriores, todas combinaram para se apresentarem.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aumenta a cada dia mais a medida de segurança que você precisa para deixar de ter dúvidas de se está no caminho certo ou não. A vida acontece de acordo com predisposições e intenções. São elas que regem o destino.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que as decisões que você tem de tomar proponham dilemas difíceis de solucionar, lhe sugiro não se deter excessivamente a fazer reflexões, porque neste momento as coisas se resolvem através das iniciativas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tome distância prudente de todas as pessoas nesta parte do caminho, porque sua alma precisa digerir muitas coisas que aconteceram e que produziram emoções importantes. Retirar-se, para não ouvir palpites impertinentes.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tomar as rédeas do destino em suas mãos, esse é um objetivo nobre a perseguir. A qualidade dos objetivos que você persegue define a qualidade do caminho que você trilha, seu dia a dia, e a natureza dos relacionamentos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para chegar até aqui e agora, tudo que aconteceu, e o que deixou de acontecer também, tudo foi necessário. Nós, humanos, somos filhos da necessidade, porém, nós também fazemos as coisas por desejo, por capricho.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Neste momento sagrado, uma boa parte de seu porvir pode ser definida, porque todos os ingredientes convergiram. É, por isso, um momento de tensão, como a que se aplica a uma corda para que ressoe uma nota musical.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

São tantas emoções, diria o artista. E são mesmo, porque como humanos que somos, marcamos o tempo com emoções, elas nutrem todas nossas memórias, e as registram inclusive. Viva agora essas emoções, conheça através delas.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A clareza é fundamental, porque como acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, e de natureza diversa, é a sua alma transitando por diferentes mundos ao mesmo tempo. A clareza é fundamental para manter o discernimento.