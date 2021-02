Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (28/2)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Lua cheia e vazia



Data estelar: Lua Cheia e Vazia das 12h59 até 16h18, horário de Brasília



O tradicional almoço de domingo pode virar um inferno num dia como hoje, em que se combinam a Lua Cheia, que sempre exalta os ânimos humanos, mas não os melhores, e o período de Lua Vazia que acontece, justamente, no período da gastronomia dominical. Lua Cheia e Vazia ao mesmo tempo é o caldo de cultivo de reações desproporcionais. Por isso, melhor evitar piadas de mau gosto, conversas sobre política, ou qualquer outro assunto que evoque respostas tensas, já que a coisa pode ficar fora de controle neste dia. Mas, se você gosta de ver o circo pegar fogo e não se importa com receber os efeitos colaterais disso, então siga em frente com a atitude desafiadora, isso é bem humano, nós temos vocação para a insurreição. No entanto, em nome da paz que beneficiaria a todos, seria melhor manter a boca fechada e uma atitude condescendente.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Um dia tudo funciona, no dia seguinte nada funciona. Essa alternância de eficiências é veloz neste momento, mas necessária, porque define com clareza em que assuntos e detalhes você precisa prestar mais atenção.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando começar a dar errado aquilo que normalmente daria certo, cuide para não insistir, porque criaria uma situação dramática, por certo, completamente desnecessária. Mas, às vezes o drama parece atraente também.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você não achar sossego, paz e alívio nos lugares em que normalmente tudo isso e muito mais seria encontrado, tente sair um pouco do habitual, mas se nem isso der certo tampouco, então deite e durma. É o melhor.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Muita coisa para pensar, mas pouco foco e clareza. Assim, o melhor a fazer num dia como hoje é deixar que sua mente seja absorvida por algum filme, que lhe conte uma história interessante, que lhe ajude a pensar.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Perder ou ganhar, é tudo um jogo. Porém, mesmo sendo um jogo, a iminência de perder sempre é dramática para a alma humana, e nem todas as pessoas sabem perder com sabedoria, cientes de que esse é só um momento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar dos impulsos e dos ímpetos, hoje é um dia em que se torna necessário medir com sabedoria as reações que você pode causar. Porém, se você quiser e gostar de brigar, então se movimente por aí com as rédeas soltas.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As emoções desencontradas passarão, por isso, evite dramatizar exageradamente qualquer coisa hoje, porque isso amplificaria o que seria desnecessário. Porém, tudo depende de sua capacidade de contenção e de silenciar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Deixe que tudo flua, com nada se preocupe, mesmo que, a princípio, sua alma leve algum susto. Passe através do susto e siga em frente com o firme objetivo de preservar seu humor leve e alegre, apesar de tudo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Continue fazendo todos os planos que quiser e que brindarem com entusiasmo, mas deixe as iniciativas práticas para depois e, enquanto isso, continue amadurecendo esses planos. Cozinhe ideias no fogo brando da sabedoria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pitágoras afirmava que o problema dos seres humanos era sempre o mesmo, buscar longe o que estaria ao alcance da mão. Talvez você não precise de nada além do que já está disponível e ao alcance de sua mão.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Encare tudo com bom humor e leveza e, talvez, até com uma pitada de ironia, mas tome cuidado com ela também, porque num dia como hoje as sacadas irônicas podem irritar alguém, que não esteja conseguindo ficar de bom humor.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As desconexões entre as pessoas são tão evidentes e intensas quanto as conexões, e isso se mostra através da oscilação dos humores. Nada a preocupar com isso, apenas a expressão dos ciclos de manifestação da vida.