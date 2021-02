Chamada à boicote na Índia contra ator de Homem-Aranha por tuíte de homônimo

AF Agência France-Presse

O ator britânico Tom Holland, que interpreta o Homem-Aranha nos cinemas, foi envolvido em uma grande polêmica no Twitter na Índia por causa de um comentário irônico sobre o primeiro-ministro Narendra Modi, feito por outra pessoa com o mesmo nome.

O historiador britânico Tom Holland, cujo usuário no Twitter é @holland_tom, zombou do primeiro-ministro indiano na quarta-feira depois que um enorme estádio de críquete recebeu seu nome.

"Sou um grande admirador da modéstia que Modi demonstra ao dar seu nome ao maior estádio de críquete do mundo", escreveu o historiador na rede social.

A publicação provocou reações raivosas na Índia, onde muitos confundiram a conta do historiador no Twitter com a do famoso ator de 24 anos, que interpreta o Homem-Aranha e cujo usuário do Twitter é @TomHolland1996.

Depois da confusão, milhares de mensagens espalharam a hashtag #BoycottSpiderMan no país de 1,3 bilhão de pessoas.

"É um problema interno da Índia. Vamos dar uma lição de vida #BoycottSpiderMan", escreveu um internauta.

O ator Holland, ativo esta semana no Twitter para promover o futuro filme do Homem-Aranha, escolheu ignorar a polêmica.

Por sua vez, o historiador se desculpou com uma certa dose de ironia: "Por Deus, parece que apenas destruí as expectativas do próximo Homem-Aranha na Índia".

O estádio em Ahmedabad, no estado indiano de Gujarat, foi batizado com o nome de Narendra Modi na última quarta-feira.

Com capacidade para 110.000 espectadores, o enorme complexo desportivo foi um dos projetos emblemáticos do atual primeiro-ministro quando presidia ao governo do estado de Gujarat.