BBB21: Carla Diaz e Viih Tube trocam farpas após festa

Viih Tube tratou Carla mal por estar estressada no BBB21

A amizade de Carla Diaz e Viih Tube está por um fio na casa do BBB21. A atriz e a youtuber trocaram farpas na madrugada deste sábado (27/2), após a festa que teve como atração o cantor Thiaguinho.

O clima entre as duas ficou tenso quando Carla se aproximou de Thaís, que conversava com Viih Tube para saber se a sister estava triste. Mas quem respondeu a pergunta foi Viih: "Está um pouco óbvio. Você já a viu mal ontem. Todo dia ela está meio mal. Dá para perceber o que pode acontecer. Se você fizer os cálculos, você consegue entender mais ou menos". A youtuber se referia às contas que Thaís fez, chegando à conclusão de que será uma das mais votadas pela casa na formação do paredão.

Carla discordou tanto dos cálculos de Thaís como da maneira com que foi tratada por Viih. "Fiz os cálculos e realmente acho que ela não vai. Nossa, Viih, para que essa grosseria?", questionou.

Viih Tube admitiu que exagerou, se dizendo "muito estressada hoje. É muita informação, é muita coisa".

A sós

Depois, Carla conversou a sós com Thaís porque a atriz estava sentido as duas afastadas. A atriz disse que teve duas oportunidades de premiar Thais -- o pódio em um Jogo da Discórdia e um almoço do Anjo -, e não fez. Mas que isso "não quer dizer que eu não goste de você".

"Rolou essa pendência, você já estava magoada comigo, que você ficou guardando isso, você não absorveu isso, guardou, e aí, a partir do momento que você achou que eu pensei de uma forma, você não abriu comigo. Aí eu estou vendo que você e Vitória (Viih Tube) estão o dia inteiro me olhando esquisito. Vocês me evitaram várias vezes", reclamou Carla.

"Tentei chegar em vocês várias vezes e vocês cortavam o assunto. Tenho 30 anos, cara, me desculpa. Se tem algum problema comigo, chega e fala", continuou Carla.

Thaís negou um qualquer desavença com Carla. A goiana diz: "Não é isso. Não é questão de ter problema com você. Ninguém fluía assunto mais sério comigo", lamentou.