Lançamento presencial do livro 'A flor que rompe os muros' é adiado

(crédito: A Flor Que Rompe Os Muros/Divulgação)

O lançamento presencial do livro de poesias A flor que rompe os muros - volume III, que iria ocorrer neste sábado (27/2), no Ernesto Café Especiais, das 16h às 19h, foi adiado por tempo indeterminado. O motivo se deve ao decreto do governo do Distrito Federal (GDF), divulgado na sexta-feira (26), que determinou a suspensão de atividades não essenciais a partir de domingo (28), medida tomada contra a disseminação da covid-19, em Brasília.

Em comunicado oficial nas redes sociais, os poetas do livro decidiram cancelar o evento e marcar uma nova data quando o lockdown terminar no DF.

“Mesmo podendo fazer o evento ainda hoje, achamos mais sensato e seguro adiar a data diante dos leitos de UTI para pacientes com covid-19 estarem perto do seu máximo, sem contar o aumento no número de casos e mortes no DF. O Ernesto Café Especiais está ciente sobre o nosso posicionamento. Assim que a situação se amenizar, iremos marcar outra data para divulgar a todos”, diz a nota publicada nas redes sociais do livro.

Previamente ao lançamento presencial, a divulgação do livro ocorreu em diversos pontos do Distrito Federal. Em forma de convite ao público, poesias plastificadas foram amarradas com barbantes em troncos de árvores de Brasília e entorno. Ao longo da iniciativa, os poetas Maria Gabrielle, Victoria Italiano, Eduardo Matos, Lucas Souza, Pedro Gabriel Leite e Pedro Marra escolheram pontos da cidade para terem os versos expostos.

Os poemas espalhados podem ser encontrados na Praça Eduardo e Mônica, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek; Galeria dos Estados, no Setor Bancário Sul; no Instituto Central de Ciências Sul (ICC Sul) e no Instituto Central de Ciências Norte (ICC Norte), no campus Darcy Ribeiro da UnB; na Praça Nelson Corso, na Vila Planalto e na QE 20, Guará I.