Sessão da Tarde: 'Quatro vidas de um cachorro' é exibido nesta segunda (1°)

(crédito: Universal Pictures/Divulgação)

O filme Quatro vidas de um cachorro, atração da Sessão da tarde desta segunda-feira (1º/3), narra as diversas encarnações do cachorro Bailey em busca do primeiro dono e melhor amigo, Ethan.

Durante as quatro vidas que tem na Terra, Bailey mantém viva a esperança de reencontrar Ethan. Ao longo da procura, o animal acumula conhecimentos e aprendizados de todas as encarnações.

Baseado no best-seller homônimo de W. Bruce Cameron, Quatro vidas de um cachorro, o filme é protagonizado por Dennis Quaid.