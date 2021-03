Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (1º/3)

OQ Oscar Quiroga

A melhor versão de nós mesmos



Data estelar: Lua míngua em Libra.



É insuficiente nascermos humanos para sermos o humano que podemos ser, porque nossa humanidade não se desenvolve por inércia, mas por intenção levada à prática e sustentada através do esforço. Nos tornamos nossas melhores versões motivados por duas razões, a primeira é a dor que experimentamos ao vermos nossas expectativas e sonhos frustrados, e a segunda, mais importante do que a primeira, é porque somos tomados por visões de algo melhor e maior. Nessa encruzilhada, à qual, inevitavelmente, todo ser humano chega, há duas opções também, uma, muito saudável e auspiciosa, é iniciarmos o caminho de busca de nossas melhores versões, com boa vontade posta em prática. A segunda, a mais comum, é buscarmos culpados para tirarmos de cima a responsabilidade de nossas frustrações e decepções.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Hoje é dia de ouvir com atenção as pessoas, suas reclamações e elogios, suas angústias e entusiasmos, porque, conhecendo melhor as pessoas com que você se relaciona, certamente articulará melhor seus planos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Você usa algumas pessoas, por algumas pessoas sua alma é usada, os relacionamentos de interesse parecem ser moralmente reprováveis, mas são uma parte importante do funcionamento da civilização. Somente uma parte.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Tudo que parecer uma ótima ideia e que promover ações imediatas, tudo isso precisa ser revisto antes mesmo da ação, porque provavelmente não seria tão boa ideia. Ao primeiro sinal de trapalhada, retire seu time de campo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Busque conforto e proteção, em primeiro lugar nos lugares e pessoas habituais, mas se isso não suprir a demanda, então inove e saia em busca dessas condições aonde sua sensibilidade conduzir. Quem busca, encontra.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



São inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo, e todas requerendo sua atenção. Talvez você dê conta, talvez não, o que importa não é dar conta de tudo, o que realmente importa é você preservar o bom humor acima de tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



Administre seus interesses, mesmo que para isso você só colha críticas. Alguém tem de tomar a iniciativa de fazer funcionar melhor tudo que garanta o fluxo contínuo da vida cotidiana. E esse alguém é você.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É importante tomar algumas iniciativas, mesmo que você não tenha certeza sobre elas, mas, tomando a iniciativa, servirão de laboratório para você fazer ajustes e retificações, enquanto o mundo continua sendo como ele é.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A opressão que sua alma sente não tem nome nem forma e precisa ser experimentada assim, porque se você buscar nome, forma e culpados para essa condição, aí você complicaria o que não precisa. A opressão vai passar.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Articule seus interesses com o das pessoas que fazem parte de sua vida atual. Neste momento, se trata menos de relacionamentos pautados por emoções e muito mais pelos interesses que devem ser protegidos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há muita coisa a fazer, muito assunto que precisa ser organizado e bem administrado, para que tudo o mais prossiga dentro das linhas do planejado. Hoje, definitivamente, não é um dia de descanso, mas de trabalho.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você compreende num relance, como que num estalo de luz interior, precisa ser anotado e registrado, porque de outra maneira será como aquele sonho que você lembra de ter sonhado, sem recordar nenhum detalhe.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A tensão é muito mais provocada pelas antecipações fantasiosas que você faz em sua mente, do que pelo teor das circunstâncias com que você precisa lidar. Por isso, tome as rédeas de sua mente antes de mais nada.