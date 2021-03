Felipe Neto se explica após trapaça em partida de xadrez virtual

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: AFP PHOTO)

O youtuber Felipe Neto teve a conta suspensa na plataforma de xadrez online Chess após usar uma técnica ilegal numa partida na última quinta-feira (25/2). No domingo (28), pelas redes sociais, ele reconheceu as críticas e se justificou.

No dia da partida, o empresário disse: “Vocês vão me desculpar, mas eu dei um [xeque-]mate em um turco agora em dois minutos e só precisei tomar um peão. Fiquei orgulhoso”. No entanto, Felipe foi denunciado no site por supostamente utilizar robôs para fazer jogadas, o que é proibido. A sua conta da plataforma foi tirada do ar.

Em uma sequência de postagens no Twitter, o youtuber reconheceu que usou “uma técnica ilegal para aprender” e pediu desculpas. “Eu nunca usei essa tal engine [programa para trapacear no jogo]. Eu não sei instalar coisas do tipo. Nunca usei robô, bot, seja o que for. O xadrez para mim é um hobby, algo que eu amo fazer, mas não tenho absolutamente nada a ganhar com ele. Vencer ou perder partidas não me traz nada. Absolutamente nada", escreveu.

"Contudo, eu cometi um erro, muito mais por ingenuidade do que por má intenção. Um cara me convenceu que a melhor forma de aprender era jogar partidas compartilhando minha tela com ele. Ele, então, me orientava a cada jogada para ver qual seria o melhor movimento [...] Eu estava ali tentando aprender, não para 'roubar'. E isso aconteceu pouquíssimas vezes", acrescentou.

"Nunca pensei que essa técnica de aprendizado pudesse prejudicar alguém. Não vou me fazer de idiota, eu sabia que a pessoa contra quem eu jogava acabava ficando numa situação injusta, mas eu pensava 'pô, eu estou só refletindo para chegar na melhor jogada, é estudo'. Não, foi errado."

Felipe Neto ainda criticou a pessoa que o convenceu a compartilhar a tela para aprender a jogar melhor: "Esse babaca que me deu essas 'aulas' provavelmente entende, sim, muito de xadrez, mas usava bot para saber o que me ensinar. Enfim, uma treta idiota e já cortei esse cidadão da minha vida."

Sobre terem se passado três dias desde a postagem inicial, o youtuber disse: “Eu não falei antes por dois motivos. Primeiro, porque quando percebi o quão errado tinha sido, quis preservar meu professor oficial de xadrez, que não teve nada a ver com isso. Eu não quis envergonhá-lo e à sua esposa que eu gosto tanto. Usei uma técnica ilegal pra aprender, por ser burro”.

"Segundo, eu fiquei com vergonha. Mano, eu nem sabia que o [site] Chess guardava as partidas para os outros verem. Eu sou muito asno com essas coisas, até por isso podem ter certeza que nunca usei 'robô'. Era Skype e era 'aula'. Eu achava que estava estudando e isso justificava", completou Felipe Neto.