Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (2/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Lua vazia que atrapalha



Data estelar: Lua Vazia das 11h10 até 17h39, horário de Brasília



As primeiras horas do dia, se tu te organizas, te ajudarão a dar continuidade pelo resto do tempo, e te salvar das trapalhadas que uma Lua Vazia provoca. Bom, na verdade a Lua Vazia não provoca nada, as trapalhadas são produto da teimosia de nossa humanidade em medir todas as vigílias com a mesma régua, afirmando que devam ser produtivas e objetivas. A Lua Vazia não protege nem incentiva a objetividade, pelo contrário, é um período em que nossa humanidade tem licença cósmica para descansar e se despreocupar, porém, tratar assim uma terça-feira “útil” é quase um pecado em nossa civilização. Por isso, aqueles que tentamos sincronizar nossas vidas particulares com os eventos estelares, temos de agir discretamente, como agentes interestelares infiltrados nesta prisão, que é a vida humana aqui na Terra.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você está lidando com gente, e gente não é objeto inerte que continua se movimentando de acordo ao impulso inicial. Gente tem ideias próprias e, por isso, entre o combinado e o realizado há muitas surpresas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo deve dar mais trabalho que de costume, e seria melhor você se munir de boa vontade para dar conta de tudo, mesmo que o mau humor pareça vencer a todo momento. Nos momentos de irritação, tome distância de todos.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O ímpeto de avançar e fazer dar certo seus intuitos está aí, disponível, mas, como sempre, uma parte de sua mente hesita e provoca atrasos, que podem ser aproveitados para refletir melhor e organizar bem tudo.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se os lugares a que você normalmente recorre para se sentir bem e para garantir proteção, hoje não conseguem suprir essa demanda, então terá chegado a hora de fazer algo diferente, porém, sem forçar muito a barra.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando, na sua frente, houver tanta coisa para resolver que sua alma comece a sentir nervosismo, terá chegado a hora de tomar distância, respirar fundo e se dedicar, antes de mais nada, a recuperar o juízo e o sossego.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que parecia estar sob domínio, de repente não está mais. Assim são as coisas de surpreendentes e rápidas o tempo inteiro nesta parte do caminho, mas se despreocupe, porque mesmo assim dá para ser feliz.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Hoje é um dia tenso e desorientador, que requererá muita presença de espírito de sua parte, especialmente para não se deixar engolir pelo frenesi nervoso que circula à solta pelos relacionamentos humanos. Isso melhor não.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nada demais nem de menos precisa ser feito hoje por você. A única coisa importante mesmo é você manter a cabeça no lugar, enquanto observa o quanto as pessoas estão estranhas e desorientadas. Só observar, nada mais.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muita gente circulando por aí pode não ser algo positivo num dia como hoje, porque as pessoas estão desorientadas e atrapalhadas, provocam problemas, em vez de trazer soluções. Um pouco de distância seria bom.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas que podem ser feitas e que vão dar certo, outras, no entanto, você verá que degringolam logo que você começa a tomar conta delas. Nesse momento, tome distância e não se obrigue a continuar em cima delas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entusiasmo é melhor do que desânimo, porém, até esse sentimento virtuoso precisa ser domesticado, para que não promova atitudes precipitadas e irresponsáveis, especialmente num dia estranho como o de hoje.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sua própria mente é inferno e paraíso ao mesmo tempo. Neste momento, você precisa fazer o necessário para deter as rédeas de sua mente, senão ela vai infernizar você com antecipações pessimistas sobre tudo.