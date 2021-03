CB Correio Braziliense

(crédito: Estevam Avellar/Divulgação - Globo/Divulgação)

Mais uma edição do Se pá um podcast chega para tentar uma saudável distração com história de amor entre irmãos e filhos sequestrados. Brincadeiras à parte, chegou a hora dos noveleiros de plantão colocarem os argumentos nos comentários e proclamar: as reprises foram as melhores? Qual a expectativa para a volta dos capítulos inéditos? Ex-BBB deixa a novela melhor ou pior?



Dá o play e se divirta: