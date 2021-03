Green Day será a nova atração do Lollapalooza Brasil 2021, segundo jornalista

CB Correio Braziliense

(crédito: Rich Fury/Getty Images/AFP)

De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, a banda Green Day é a mais nova atração do Lollapalooza Brasil 2021. Em vídeo no YouTube, Flesch afirmou que o grupo foi escalado para substituir o Guns N’ Roses, principal nome do line-up original, que teria desistido do show após o adiamento do evento.

Além da substituição, Flesch também afirmou, recentemente, que o festival, previsto para 10, 11 e 12 de setembro deste ano, seria adiado para abril de 2022 devido à pandemia da covid-19. Caso seja verdade, este será o terceiro adiamento do Lollapalooza. O festival, que era esperado para ocorrer originalmente em abril de 2020, foi adiado inicialmente para dezembro do mesmo ano, e depois transferido para setembro de 2021.

Apesar da suposta saída de Guns N’ Roses do line-up, os demais artistas principais, como Travis Scott e The Strokes, continuariam confirmados.

As informações divulgadas por José Norberto Flesch não foram confirmadas pela produção do evento. Desde o primeiro adiamento do Lollapalooza, a empresa responsável pelo festival afirmou que estava trabalhando para manter a escalação de artistas divulgada inicialmente.

A apresentação no festival marcaria a quarta passagem do Green Day pelo Brasil, que esteve no país pela última vez em 2017, durante a turnê do álbum Revolution radio. No ano passado, a banda lançou o álbum Father of all…, disco mais curto da carreira do grupo, com pouco mais de 26 minutos de duração.