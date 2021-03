Importante autora de obras infantis, Ruth Rocha completa 90 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Nágila Rodrigues/Divulgação)

Um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira, Ruth Rocha comemora, nesta terça-feira (2/3), o aniversário de 90 anos. Autora de grandes obras como O reizinho mandão, Marcelo marmelo martelo e Ninguém gosta de mim chega à idade ainda na ativa, mesmo já tendo conquistado tudo que podia com as histórias que escreveu nestes mais de 50 anos de carreira.

Mais de 25 milhões de exemplares vendidos, prêmios nacionais como Jabuti, APCA e o internacional Hans Christian Andersen fazem parte do vasto currículo da aniversariante, que também ocupa desde 2007 a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras e foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura no governo Fernando Henrique Cardoso em 1998.

Ao longo da produtiva carreira, Ruth lançou, ao todo, 213 livros, sendo o mais recente em 2020, durante a pandemia. A autora lançou o Almanaque do Marcelo e da turma da nossa rua, livro interativo de atividades para adultos fazerem com crianças, em co-autoria com a filha Mariana Rocha e com ilustrações de Mariana Massarani. A obra foi publicada pela editora Salamandra, da qual Ruth é escritora exclusiva.

Ruth Rocha pelas décadas

A carreira de Ruth Rocha sempre foi muito atrelada à educação. Formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a autora trabalhou por 15 anos como orientadora educacional do Colégio Rio Branco. Posteriormente, escreveu sobre educação para as revistas Cláudia e Recreio. Nos anos 1970, estreou oficialmente a carreira na literatura com Palavras muitas palavras.

A partir daí foram lançamentos atrás de lançamentos, sendo o primeiro grande sucesso o livro O reizinho mandão em 1973. A obra entrou para a lista de honra do prêmio internacional Hans Christian Andersen. Nos anos 1990, começou o trajeto vitorioso no prêmio Jabuti, com três conquistas em 1990 e 1993, ela também foi lembrada pelo prêmio em 2002.

Foi em 2011 que Ruth Rocha lançou o principal best-seller da carreira, o livro Marcelo marmelo martelo, a história de uma criança questionadora que quer muito aprender sobre palavras. A publicação rodou escolas de todo Brasil e marcou a infância de vários brasileiros dos anos 2010.