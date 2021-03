Sessão da Tarde: ‘Dois é bom, três é demais’ é exibido nesta quarta-feira (3)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O casamento tem vários desafios, e os recém-casados Carl e Molly arrumaram mais um. Ao voltarem da lua de mel, o casal descobre que o padrinho do matrimônio, Dupree, perdeu o emprego e precisa de um lugar para ficar até se restabelecer. Essa é a história de Dois é bom, três é demais, filme exibido na Sessão da Tarde desta quarta-feira (3/2).

No intuito de ajudar o amigo, Carl convida o padrinho para passar alguns dias na nova casa dos cônjuges. Entretanto, o tempo passa, Dupree não consegue emprego e a convivência começa a incomodar cada vez mais o casal. Além da situação dentro de casa, a dupla ainda tem que lidar com o pai de Molly, que não aceita o casamento com Carl e tenta sabotar a relação de todas as formas.

O filme é uma comédia estadunidense de 2006 e protagonizada por Kate Hudson, Owen Wilson, Matt Dillon e Michael Douglas.







