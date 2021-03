BBB21: Gusttavo Lima se prepara para show na casa neste sábado (6/3)

AE Agência Estado

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As noites de sábado no Big brother Brasil são conhecidas por festas com a participação de artistas de sucesso. Já passaram na edição do BBB 21 os Barões da Pisadinha, Alok e Daniela Mercury. Na semana passada, os participantes se empolgaram com a presença de Thiaguinho , que cantou os maiores sucessos da carreira.

Agora, neste próximo sábado (6/3), será a vez de Gusttavo Lima. O show será em formato de "live", com distanciamento considerável entre o artista e os participantes do BBB, com uma tela de acrílico e os demais músicos com máscaras. As medidas de segurança e restrições ocorrem na tentativa de minimizar os efeitos da covid-19.

No Instagram, Guttavo Lima provocou os seguidores: "Aiiiiii BB... Já estou me preparando pra minha Live no Sábado... Quem vai tá ligado deixa comentário aqui!", escreveu.