Maestro João Carlos Martins lançará curso on-line de música

CB Correio Braziliense

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O maestro João Carlos Martins vai lançar um curso on-line de música, com lançamento marcado para 9 de março. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2/3), pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

A iniciativa será composta por 60 aulas virtuais, integrando o projeto Orquestrando o Brasil.

As aulas serão ministradas por integrantes de grupos como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e a Sinfônica do Theatro Municipal.