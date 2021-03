Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (3/3)

OQ Oscar Quiroga

O humano e o indivíduo



Data estelar: Vênus e Urano em sextil; Lua míngua em Escorpião.



Todo ser humano se sente incapacitado, porque somos tomados por visões maravilhosas ao mesmo tempo de estarmos constrangidos dentro de corpos físicos, que não voam nem tampouco são tão leves e maravilhosos quanto nossas visões. Apesar de essa ser uma condição inerente à existência humana, cada um de nós a personaliza e a torna individual, lhe brindando com argumentos próprios; limitação dos recursos materiais, limitações emocional e intelectual, a dos relacionamentos sociais, a lista é enorme. A excessiva individualização da condição humana e a consequente desconexão de nossa percepção do que nos é comum, nos impõe um ônus que nos atormenta, porque nos convence de que cada um de nós tem de solucionar individualmente os problemas humanos. Problemas que, por ser humanos, só podem ser solucionados em conjunto.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O dia a dia tende a se tornar decisivo nesta parte do caminho, porque chegou a hora de que as ideias deixem de ser meras ideias, se transformando numa rotina produtiva, que sirva aos seus planos e interesses.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A ansiedade sempre faz parecer que tudo vai se perder senão se tomar uma atitude imediata, mas, na prática, acontece que ela só funciona assim por falta de amadurecimento. O tempo é amigo do amadurecimento, tome o seu.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Foque na produtividade, faça de tudo, sem medo de errar, porque se você errar, terá ainda mais chances de haver algo interessante para fazer. Evite se deixar levar pela inércia, tome iniciativas, coloque em marcha.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é quando a alma precisa pensar melhor sobre tudo e, mesmo tendo intenção de agir de imediato, as circunstâncias parecem conspirar para provocar demoras e contratempos. Evite lutar contra essas condições. Se adapte.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para resolver os atritos que surgirem, é importante você ter os pés no chão e reter suas emoções impulsivas, porque essas só atrapalhariam e tornariam frágeis os interesses que com tanto afinco você defende.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor fazer errado do que não fazer. Leve esta sugestão com você e se foque nela nas próximas semanas, porque a ação vai ajudar você a se livrar da angústia de que o tempo se perde e nada demais acontece. Isso não.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A sorte não vai sorrir a você, é você que vai ter de fazer com que a sorte lhe sorria, mesmo que isso tenha de acontecer aos empurrões. Este é um momento em que você terá de fazer valer seus interesses e desejos.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tudo que você suspeita merece investigação, porque se você ficar apenas com a suspeita, com o tempo ela se transformará num tipo de certeza que amarrará seu destino a acontecimentos que não existem, são fantasias.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cada pessoa é uma pessoa, mas há também o relacionamento entre as pessoas, que é onde se mostra quem é cada pessoa. Não existe nenhum humano isolado no planeta Terra, por dentro ou por fora, tudo é relacionamento.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Domine seu dia a dia, coloque toda sua energia em ação para deter o domínio sobre tudo que precisa acontecer todos os dias para que a vida continue, ordenadamente, sendo o fundamento para colocar planos em marcha.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há assuntos que não comportam demoras, porque se perderia a oportunidade de os experimentar e, depois, só viria uma nova oportunidade sabe Deus quando. Assim, um pouco de impulsividade parece ser bem adequada.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As decisões que você toma têm um ar radical, mas, na verdade foram cozinhadas no fogo lento das tentativas e, por isso, estão amadurecidas. Você precisa mesmo romper com seu passado e se lançar ao futuro.