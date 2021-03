Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Chiquinha Gonzaga estreia no Dia da Mulher

CB Correio Braziliense

(crédito: Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Chiquinha Gonzaga/Divulgação)

Composta por 47 integrantes, a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Chiquinha Gonzaga terá estreia em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Com participação especial da cantora Elba Ramalho e da regente convidada Priscila Bomfim, o concerto será transmitido pelo YouTube a partir das 11h, direto do Teatro da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

A orquestra é formada por crianças e jovens alunas da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. No intuito de ampliar a representatividade e a diversidade das instrumentistas, o grupo foi organizado pelo Programa Orquestra nas Escolas, da Secretaria Municipal de Educação.

O nome foi escolhido em homenagem à Chiquinha Gonzaga, primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Além de maestrina, Chiquinha foi uma pianista e compositora que teve um grande marco na história da música brasileira.

A OSJC Chiquinha Gonzaga tem a intenção de incentivar o papel feminino dentro das orquestras, além de valorizar as instrumentistas da rede pública de ensino. A estreia no Dia Internacional da Mulher simboliza a luta feminina e incentiva a reflexão sobre questões de equidade de gênero.

A apresentação seguirá todos os cuidados necessários para garantir a segurança tanto dos integrantes da orquestra, como da equipe do projeto.

Serviço

Estreia Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Chiquinha Gonzaga

Via transmissão no YouTube. 8 de março, às 11h. Acesso gratuito. Classificação indicativa livre.