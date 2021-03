Brie Larson afirma estar preparando projeto junto a Tessa Thompson

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP/Robyn Beck)

A atriz Brie Larson compartilhou no Twitter, nesta terça-feira (2/3), uma foto ao lado de Tessa Thompson com a legenda: "Estamos preparando uma coisa…". Apesar de Brie não ter revelado mais detalhes, os fãs ficaram animados com a possibilidade de um novo projeto envolvendo as atrizes, que já trabalharam juntas em Vingadores: ultimato, de 2019.

No universo Marvel, Brie Larson interpreta a Capitã Marvel/Carol Danvers, que teve o primeiro longa da empresa estrelado por uma protagonista feminina. Já Tessa Thompson fez história ao representar a primeira heroína LGBT do estúdio de cinema. Tessa interpreta Valquíria, personagem introduzida no filme Thor: Ragnarok, que teve a sexualidade confirmada pelo presidente da Marvel, Kevin Feige, na Comic-Con de San Diego em 2019.

Apesar de os personagens não interagirem no universo dos super-heróis, os fãs já torcem para um possível romance entre Carol Danvers e Valquíria. Os espectadores criaram até um nome para o casal: ValCarol.

Sylvie’s love

Em janeiro, o Critics Choice Awards anunciou a primeira leva de indicados do evento, que será realizado em 7 de março. A artista Tessa Thompson foi nomeada na categoria de Melhor Atriz pelo papel em Sylvie’s love, do Amazon Prime Video. A produção é o único telefilme que está concorrendo nas categorias de atuação.

Ambientada entre os anos 50 e 60, Sylvie’s love narra a história de Sylvie, uma jovem apaixonada por um aspirante a saxofonista, que acaba conseguindo um emprego na mesma loja em que ela trabalha.