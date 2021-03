Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (4/3)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Potencialidade e realização



Data estelar: Marte ingressa em Gêmeos; Lua Vazia das 13h11 até 19h44



Todos os seres humanos enxergam com clareza as potencialidades ocultas em cada situação que percebem, porém, poucos são os que dão os passos necessários para arrancar essas potencialidades do mundo subjetivo e as transformar em obras consumadas. Assim são as coisas no mundo humano, todos temos as nossas visões, mas elas não representam vantagem alguma nem tampouco ninguém fez nem fará alguma diferença com elas. O que faz a diferença no mundo humano é a capacidade de tomar as iniciativas pertinentes para as visões se transformarem em prática. Mas, por que nem todos os humanos tomamos as iniciativas? Porque apesar de sentir o impulso e o entusiasmo, entre a visão e a prática está nosso livre arbítrio, mediante o qual escolhemos e decidimos se avançamos na realização ou se nos acomodamos em nossa preguiça.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É na sustentação de um ritmo cotidiano produtivo que as coisas vão se acertar e entrar numa linha que será satisfatória para você. A resistência que as pessoas oferecem a esse dinamismo será a fonte de nervosismo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você está pondo as mãos em assuntos que interessam muito à sua alma e, por isso, mais do que nunca é preciso andar com cuidado, sem precipitações tolas, tomando um bom tempo para amadurecer cada atitude a tomar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A partir de agora e pelas próximas semanas, arrume bastante coisa para fazer, porque essa será a maneira melhor de lidar com o acréscimo de energia vital circulando pela sua presença. Foque na produtividade.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Com certeza, a partir deste momento, e por algumas semanas pela frente, você vai ter de conter seus impulsos, ou porque as circunstâncias são adversas às suas intenções, ou porque há dúvidas demais em sua alma. É assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os atritos não podem ser resolvidos com briga, isso só pioraria a situação. Tampouco se pode fingir que esses atritos não importam. Agora será necessário tratar tudo com realismo e praticidade, só assim serão resolvidos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pretendendo fazer bem, você pode optar por esperar e aprimorar sua ação. Porém, este é um momento no qual seria preferível fazer errado do que ficar esperando que tudo fique perfeito. Tentar e errar, assim é o momento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sim, é preciso resolver um montão de pendências, mas neste momento a pressa não é apenas inimiga da perfeição, como é amiga, também, de inúmeras trapalhadas que poderiam ser evitadas. Respire fundo e se despreocupe.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Fantasiar é bom, porque descansa, mas, na hora da vigília é preciso deixar de lado as fantasias. Porém, se isso não é possível, pelo menos, então, passe as fantasias pelo crivo da realidade. Verifique tudo, isso sim.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ajustes de conta são necessários e saudáveis, mas tudo terá de ser feito de forma justa e na sua medida correta, para evitar abusos que evocariam emoções descontroladas. Cada pessoa, mas também, o relacionamento.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os instrumentos que você precisa estão todos disponíveis, mas se encontram em estado potencial, se você não aprender a os usar com destreza, sua vida continuará empacada e sem rumo. Qual é o objetivo? Isso importa.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Apesar de a impulsividade não ser recomendável nunca, há momentos em que, diante da iminência de se perder uma oportunidade, o melhor a fazer é agir com precipitação. Parece um conselho absurdo, não é?



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada precisa ser acelerado, pelo contrário, pois, o tempo que demorar será também o tempo do amadurecimento. Por isso, resista à ansiedade, que está sempre sugerindo que o tempo será curto para isso ou aquilo.