Plataformas de estreias

R » Ricardo Daehn

Popular para as maratonas de séries, os serviços de streaming, agora, com o lockdown no Distrito Federal, acumulam a função para os maratonistas de filmes de longa-metragem. Produções inéditas, lançamentos de modalidades nas plataformas, atração animada da Disney e exibição de clássicos, ausentes há anos em catálogos de DVD, estão no cardápio múltiplo de oportunidades para os espectadores. Confira!

Batalhadora

Raya e o último dragão

Entre 5 e 19 de março, a animação Raya e o último dragão é a celebrada atração da plataforma Disney +. Restrito a quem tem Premium Access, o longa de animação se passa em Kumandra, cenário fictício em que dragões, no passado, prezavam a vida humana a ponto de um sacrifício extremo a favor da Terra. Passados 500 anos, depois de ver seu povo dividido, uma guerreira embarca numa aventura que poderá restabelecer a confiança dela e a vontade de agir em equipe. O desafio da protagonista (dublada por Kelly Marie Tran, de Star Wars: Os últimos Jedi) está em encontrar a mitológica Sisu (com a voz de Awkwafina). O mexicano Carlos López Estrada e Don Hall (de Operação Big Hero) codirigem.

Homenagem a José Mojica Zé do Caixão

Com a morte em fevereiro do ano passado, o ator e diretor, além de produtor, José Mojica Marins, mais conhecido por personificar o tenebroso personagem Zé do Caixão, não completou os 85 anos em março, mas é lembrado com pacote de oito filmes, na programação do Canal Brasil. Os longas são sempre exibidos em sessão dupla. Na próxima semana, quinta-feira, a 0h30, será a vez de O estranho mundo de Zé do Caixão, seguido de O despertar da besta (1969), às 2h.

De graça!

Patricio Guzmán: um dos debatedores do festival

Prestigiado por um dos maiores diretores de cinema do Chile, Patricio Guzmán, o Festival de Direitos Humanos, entre 7 e 14 de março, trará, além de 11 longas-metragens, debates com personalidades como Guzmán e Sebastião Salgado, além de shows como o de Chico César (às 19h de domingo). Logo na partida da festa, com atividades de acesso gratuito, 23 filmes, entre curtas e longas-metragens, serão liberados para o público. Entre os destaques, Para onde voam as feiticeiras, que discute preconceito a grupos mobilizados em performances de diversidade sexual. Tudo pode ser conferido em www.dhfest.com.br

Missão: coragem

Cena de A sentinela

Atração da Netflix que será integrada, a partir de amanhã, no catálogo da plataforma, o longa A sentinela, assinado por Julian Leclercq, traz Olga Kurylenko (Oblivion) como protagonista na pele de uma militar francesa traumatizada em missão especial. Ao longo do filme, ela arquiteta um plano de vingança contra o homem que deixou a irmã dela muito ferida.

Duras perdas

Cena de Verão 93

Um conjunto de dramas densos habitam a trajetória de sucessivos filmes apresentados no streaming. Com elenco liderado por Marisa Tomei, Com todo meu coração é um dos exemplos. Disponível no Now, no Google Play e na Apple TV+, o filme acompanha o personagem de Timothy Olyphant (The Mandalorian), um adolescente tornado independente, a partir do sofrimento da mãe, que fica viúva. Joshua Leonard dirige. Já o cineasta Michael Uppendahl, sob inspiração em caso real, conduz Adam (estreia no streaming do Telecine). Com elenco formado por Aaron Paul, Lena Olin e Shannon Lucio, o filme mostra o jovem Adam, recém-promovido no emprego, e encantado por Christine, ficar tetraplégico. Na trajetória, ele deve se adaptar à nova condição. Oferecido, de graça, no www.sescsp.org.br/cinemaemcasa, o longa espanhol Verão 93 traz a assinatura da estreante Carla Simón. A morte da mãe da pequena Frida desnorteia a menina cujo pai é ausente. Depois de acompanhar a doença materna, ela passa a entrar em choque com a prima, num novo núcleo familiar. Venceu prêmio no Festival de Berlim e foi representante da Espanha na seleção prévia do Oscar de 2018.

Mundos diferenciados

Um amor proibido, de Arnold de Parscau

Filme francês presente no streaming incorporado a www.cinemavirtual.com.br, Um amor proibido leva a assinatura do realizador Arnold de Parscau. Eka é um jovem morador de vila ao norte de Bali que investe no delicado universo da música, diante do amor pela pianista Margaux. A intenção dele é superar a pobreza e alcançar o feito de compôr ao menos uma música.

Yves Montand, em imagem de entrevista realizada em 1982

Isabelle Huppert: aniversário celebrado com pacote de cinco filmes

Com acesso pelo www.belasartesalacarte.com.br, o “falso” documentário Yves Montand: Uma vida imaginada, criado em 1988 por Jacques Demy, mostra a retomada da vida do astro e cantor no cotidiano de Marselha, local em que trava contato com os velhos tempos. Michel Legrand (de Os guarda-chuvas do amor) assina as composições musicais do longa. Tema de homenagem pelo à la carte, a musa Isabelle Huppert terá cinco filmes exibidos, no momento que precede os 68 anos de idade dela, a serem completados dia 16 de março. A câmera de Claire, do coreano Hong Sang-Soo, é dos mais curiosos: realizado durante o festival de Cannes, o longa mostra a demissão de uma profissional de cinema que se torna amiga de uma professora de música que cultiva o hábito de ser fotógrafa amadora. Ainda entre as estreias do streaming, sob direção de Mario Monicelli, os astros Vittorio de Sica e Marcello Mastroianni contracenaram em O médico e o charlatão (1957). A comédia mostra a ciência sendo contestada diante do poder de influência de um curandeiro de comunidade italiana.

Como Michele Obama

Viola Davis: produtora de The first lady

Com mais de 5.000 horas de programação, a versão premium do Paramount + chegará hoje a 18 países da América Latina, contemplando o Brasil. Por R$ 19,90 ao mês, com acesso por paramountplus.com, futuramente, estarão disponíveis filmes como The fanatic, com John Travolta, sobre um astro de filmes de ação perseguido por fã e, para as crianças, animações como a de computação gráfica como Kamp Koral: SpongeBob´s under years, sobre um acampamento de verão que mudou a infância de Bob Esponja. Uma série aguardada será The first lady, com produção de Viola Davis (que interpretará Michelle Obama).