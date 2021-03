Corre, Projota! Big Brother Canadá tem ração para xepa e quarto só de bolinha

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter - Reprodução/BBCAN/TV Global)

Se no Big Brother Brasil 21 tem gente reclamando do clássico arroz com feijão, ovo e brócolis, na versão do reality em outros países, a situação é bem mais extrema. O BBCAN, o Big Brother Canadá, que começa nesta quarta-feira (3/3) nas frias terras do norte, já surpreendeu os internautas brasileiros pelos obstáculos aos participantes.



Esta será a 9ª edição do BBCAN e, entre os "desafios" do jogo por lá, os integrantes da xepa têm de se alimentar somente com uma espécie de ração humana chamada slop (uma mistura de proteínas, água e aveia). E detalhe, quem precisar comer o slop vai ser obrigado a comer do lado dos membros do VIP que estarão se alimentando com as refeições de uma popular rede de restaurantes canadense, a Wendy’s. Como em terras tupiniquins, quem beliscar a comida do outro grupo ganha punição.

Mas as "torturas" não param por aí: os quartos são poucos confortáveis e para quem ficar fora do VIP pode ter de enfrentar como companhia de noite apenas uma grande piscina de bolinhas (chamado "Have not-room", ou algo parecido com "os que não têm quarto"). Os cômodos no BBCAN foram pensados para o choque e os participantes têm de se acostumar com ambientes extremamente diferentes, como um quarto que imita uma floresta e outro completamente espelhado.





















Importante lembrar ainda que a dinâmica do BBCan é bem mais “solitária”. Isso porque os participantes não têm contato com um apresentador físico (que neste ano ocorre sob comando de Aricia Cox), somente uma voz robótica que imita o Grande Irmão.

Welcome to the #BBCAN9 house. Click the link for your tour ????? https://t.co/7Tblh3cq1t — Big Brother Canada (@BigBrotherCA) March 1, 2021

Nas redes sociais, as "singularidades" do programa surpreenderam os internautas brasileiros:

Big Brother Canadá estreando essa semana, esse é o quarto e a comida da “xepa” deles. E o Projota reclamando de ter que comer RABADA pic.twitter.com/Ho6WBM2LtQ — Madson Melo (@madsonmelo) March 2, 2021

a slop tem mais ou menos essa aparência pic.twitter.com/fakyrubdUq — lucy (@alvesluc_as) March 2, 2021

Gente????? Esses são alguns dos quartos da Xepa do Big Brother Canadá, não aguentaria um dia #BBB21 pic.twitter.com/zlL4Fax4BA — ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???? (@centralthaisbbb) March 3, 2021

quem fica na xepa no big brother canadá e eua só pode comer Slop (uma mistura de whey, aveia, água e proteínas) e tem que dormir num quarto super desconfortável



alguns dos quartos que já tiveram em edições passadas: pic.twitter.com/COk2AohGep — lucy (@alvesluc_as) March 2, 2021

o quarto da "xepa" do big brother canadá kkkkkk meu deusssss



imagina o projota participando pic.twitter.com/zlnzs4J9DK — lucy (@alvesluc_as) March 2, 2021

Nova tentativa

A nova edição do reality canadense é uma tentativa de superar o “cancelamento” que ocorreu na oitava edição do BBCAN. Com a chegada dos primeiros casos de covid-19 ainda no começo do ano passado, o governo do Canadá promoveu um lockdown nacional, interrompendo os serviços não essenciais de funcionar. O BBCAN entrou na categoria e a emissora Global, responsável pelo reality, decidiu finalizar a produção em 2 de abril quando ainda restavam 12 participantes. O programa tinha começado havia pouco menos de um mês. O prêmio que iria para o ganhador foi doado para hospitais de campanha que faziam atendimentos de vítimas da covid-19.