Zack Snyder revela título dos capítulos da nova versão de 'Liga da Justiça'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Internet/ Reprodução)

A estreia do Snyder Cut de Liga da Justiça está confirmada para 18 de março no HBO Max, nos Estados Unidos. Os assinantes brasileiros poderão assistir de forma oficial somente em junho, quando o serviço chega ao Brasil.

O cineasta Zack Snyder confirmou anteriormente que a produção será um filme de quatro horas de duração. Faltando poucos dias para o lançamento, o diretor revelou que será dividido em seis capítulos diferentes dentro da nova versão do próprio filme.



O filme promete trazer Bruce Wayne / Batman (Ben Affleck) e Diana Prince / Mulher-Maravilha (Gal Gadot) unido forças para formar uma equipe de meta-humanos para proteger o mundo. Após o sacrifício do Superman (Henry Cavil), forças poderosas se organizam para um ataque catastrófico ao planeta. Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman, Ciborgue e Flash precisarão lidar com o próprio passado antes que estejam prontos para encarar os planos terríveis de Lobo da Estepe, De Saad, Vovó Bondade e Darkseid.

Pelo Twitter, por meio da conta oficial do longa, divulgou os títulos de cada uma das partes. Confira:



Parte 1: Don’t count on it, Batman; (“Não conte com isso, Batman”).

Parte 2: The Age of Heroes; (“A era dos heróis”).

Parte 3: Beloved mother, beloved son; (“Mãe amada, filho amado”).

Parte 4: Change machine; (“Máquina da mudança”).

Parte 5: All the king’s horses; (“Todos os cavalos do rei”).

Parte 6: Something darker; (“Algo ainda mais sombrio”).