Morre Geoffrey Scott, dos comerciais da Marlboro, aos 79 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

Rosto muito comum na televisão norte-americana, Geoffrey Scott morreu aos 79 anos. O ator sofria com mal de Parkinson e teve complicações ligadas à doença. A morte do intérprete se deu em 23 de fevereiro, mas a família anunciou apenas nesta quarta (3/3). Ele ficou muito marcado por papéis de tevê e por aparições em comerciais, sendo apelidado, por anos, de "Marlboro Man”, pois protagonizava as propagandas da marca de cigarros.

Foram aproximadamente 45 anos de carreira e vários papéis marcantes. A participação mais lembrada é a de 45 episódios na famosa novela Dynasty, na qual viveu o primeiro marido da protagonista Linda Evans (Krystle Carrington). A produção chegou ao fim em 1989 e Scott estava presente entre 1982 e 1984. Em 2017, Dynasty ganhou uma refilmagem em formato série com um novo elenco.

Ele era uma figura muito presente na era de ouro das novelas norte-americanas. Viveu personagens em Dark shadows, em 1970, e Where the heart is, em 1972. Mais tarde fez participações nas longevas General Hospital, em 1989, e Guiding Lights, em 1994. Ele também fez séries como The secret empire, no final dos anos 1970, Cliffhangers!, em 1981, e uma participação especial em S.O.S Malibu.

Nos comerciais teve uma carreira também produtiva chegando perto da marca de 100 propagandas na televisão, talvez o formato de produção que mais trabalhou. Além de dar vida ao famoso Marlboro Man, fez personagens para outra marca de cigarro, a Camel, e também trabalhou no início dos anti-transpirantes Old Spice.

Por mais que tenha muitos anos de carreira, descontando as propagandas, Geoffrey tem pouco mais de 30 trabalhos assinados somando televisão e cinema. Ele se aposentou nos anos 2000. O último papel expressivo que fez foi o de Presidente no filme Hulk, de 2003 protagonizado por Eric Bana.

Ele morreu um dia após o próprio aniversário e deixou a esposa, Cheri Catherine Scott, e dois filhos gêmeos, Christopher e Matthew.