BBB21: Durante festa, Viih Tube manda recado para namorado: "Casa comigo"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Viih Tube mandou um recado para o namorado, Bruno Magri, durante a festa do líder nesta quarta-feira (4/3) no BBB21. Enquanto conversava com Juliette e Thaís sobre as flechadas que apareceram no feed BBB, a youtuber comentou que a ela não flechou Rodolffo. Quem flechou o sertanejo foi a brasiliense Sarah.

"Sabe quem flechou o Rodolffo? A Sarah, pelo meu celular. Sabe o que meu namorado vai achar disso? Um absurdo. Ela flechou dentro da despensa".

Aproveitando o momento, ela se declarou para Bruno: "Amor, foi a Sarah que flechou, nem fui eu. Eu te amo! Casa comigo, por favor". O cantor Fiuk brincou também e aproveitou para reforçar o recado: "Ela te ama, casa com ela".