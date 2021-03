Dennis DJ fala sobre remixes do BBB: 'É uma grande brincadeira'

RP Roberta Pinheiro

Dennis DJ perdeu as contas de quantos remix fez inspirados nas confusões do Big brother Brasil. “Não parei para contar ainda, acho que foram quatro ou cinco nesta edição e uns seis na outra, não lembro”, comenta. Espectador do programa, principalmente neste período da pandemia, o artista confessa que reúne a família e até faz pipoca e churrasco, para acompanhar o que rola na casa. “Sempre que possível estou assistindo, ainda mais quando tem treta (risos). Aí acabo não aguentando e vou lá para o pay per view também dar uma fuxicada”, descreve.

As composições nascem espontaneamente, quando Dennis está assistindo ao programa, caso do “Coxinha, croquete, fica Juliette”. “Outros surgem muito da galera que fica nas redes sociais me marcando e vou analisando, porque também não é sair fazendo qualquer coisa. Tem que ser algo que dê liga, que tem uma intenção e que fique bacana”, acrescenta. Para o artista, essa interação e a brincadeira com o público são os principais objetivos dos remix. “É um jogo, na minha visão, a gente acaba brincando, alisando e entrando na onda daquele jogo ali dentro. Nada contra uma pessoa. Vou sempre atendendo aos pedidos das torcidas e brincando com a galera nas redes sociais.”

Confira a entrevista completa com o artista

Você assiste BBB todos os dias? É espectador desde o primeiro ou essa audiência aumentou nas últimas edições?

Assisto sempre que estou de bobeira, porque também faço meus trabalhos de estúdio, mas sempre que possível estou assistindo, ainda mais quando tem treta. (risos). Aí acabo não aguentando e vou lá para o pay per view também para dar uma fuxicada. E começou desde o ano passado, devido à pandemia, tendo mais tempo para ficar em casa. Aí ficamos com saudades da última edição e depositamos todas as expectativas nessa que já muito cedo tretou e os participantes começaram a tacar fogo na casa desde os primeiros dias.

Quantos remix a partir do programa já criou e o que pretende fazer com eles?

Não parei para contar ainda. Mas, acho que uns quatro ou cinco nesta edição, e da outra edição uns seis, não lembro. Não conto, simplesmente vou fazendo. E o que pretendo fazer com eles é o que já tenho feito, compartilhar com a galera, é uma grande brincadeira. Deixar bem claro que é só dentro da casa. Na minha visão, é um jogo, a gente acaba brincando, analisando, entrando na onda daquele jogo ali dentro, nada contra ninguém e também vou sempre atendendo aos pedidos das torcidas. Então, pretendo continuar brincando com a galera nas redes sociais.

Como nascem esses remix? Você também fica de olho no que a galera está comentando sobre o programa nas redes sociais?

Eu fico de olho. Até o ‘coxinha, croquete’, eu estava assistindo na hora que o Lucas fez. Aí, na hora, peguei o áudio e fiz o remix. Outras também tem muito da galera que fica nas redes sociais me marcando. Vou dando uma analisada, porque também não é sair fazendo qualquer coisa, tem que ser algo que dê liga, que tem uma intenção, que fique bacana.

De que forma você acha que esses remix impactaram sua carreira?

Na minha carreira como produtor musical, como artista, DJ, acho que deu mais uma visibilidade para algumas pessoas que não conheciam o meu trabalho. Por meio dos remix, gera o interesse e a pessoa dá uma olhada no trabalho que a gente vem fazendo há bastante tempo e também faz a ligação com algumas músicas que não sabiam que eram minhas. O impacto, então, é esse de me apresentar para um público ou até mesmo de um público despertar o interesse, porque, às vezes, a pessoa escuta a sua música, ouve falar, mas não dá muita atenção. Com essas brincadeiras, com certeza, dá um pouco mais de atenção.

O BBB é mais do que um jogo? Por quê?

Acho que o BBB hoje tem um grande papel de união também, ainda mais nesse momento que estamos passando, então são duas edições que realmente fizeram a união e aproximaram a família. Aqui em casa, por exemplo, a gente faz até churrasco, jantar, pipoca (risos). Acho que o BBB, além de um jogo, realmente une as pessoas, a família, os amigos. Com essa pandemia, o isolamento, as pessoas também precisam dar uma extravasada e o jogo traz isso.

Para você, qual o impacto do BBB na cultura?

Acho que tem um impacto geral, na vida mesmo, porque você acaba olhando o erro de algumas pessoas dentro da casa, porque todo mundo erra e tem seus defeitos, e acaba se identificando. Talvez seja algo errado que pode estar fazendo na vida real ou que alguém está fazendo com você. Também tem um impacto na cultura, porque aproxima tantos participantes, de regiões diferentes e está todo mundo ali junto. Fica evidenciado o jeito de falar, de se vestir, o estilo de música que escuta. É uma grande propaganda e essa troca é muito interessante.

Confira alguns dos remix:

