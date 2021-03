CCBB Educativo contará com programação on-line durante lockdown

CB Correio Braziliense

Durante o lockdown no DF, determinado pelo governador Ibaneis Rocha, a programação do CCBB Educativo ocorrerá exclusivamente on-line. Desde o início da pandemia, o programa já vinha investindo em conteúdos digitais, com muitas atividades sendo realizadas de forma remota e virtual.

Digitalmente, ocorrerão as visitas on-line agendadas, exclusivamente para escolas, e os cursos Transversalidades, Processos compartilhados, Lugar de criação digital, Múltiplo ancestral e Com a palavra, todos eles, com a participação de especialistas.

Dentre os cursos, o Com a palavra é destacado pela presença de mediadores que conduzem visitas por exposições de sucesso que passaram pelo CCBB, a exemplo de Linhas da vida, de Chiharu Shiota. Já ambas edições do curso Transversalidades contam com atividades com tradução em libras e pílulas mediadas às exposições Egito antigo: Do cotidiano à antiguidade, Ivan Serpa e Alphonse Mucha.

O público também pode visitar o site do CCBB Educativo, onde estão disponíveis mais de 100 atividades para crianças e famílias, além de aproximadamente 200 conteúdos voltados à comunidade escolar, artistas e público em geral. Lá, você pode encontrar a programação completa e se inscrever nos cursos.

Programe-se

CCBB EDUCATIVO

Quarta-feira (10/3) - TRANSVERSALIDADES

Literatura e escrita reflexiva: aproximação para formação de educadores, com Luiza Christov

Às 19h

Duração: 2h

Classificação indicativa: livre. Indicado para pessoas acima de 16 anos.

Vagas: 500



Quinta-feira (18/3) - PROCESSOS COMPARTILHADOS

O pertencimento a um território – A comunicação inclusiva e o acesso à arte como condição para a formação cultural e o desenvolvimento das noções individuais e coletivas de cidadania, com Bell Machado

Às 14h

Duração: 3h

Classificação indicativa: a partir de 16 anos

Vagas: 100



Sexta-feira (19/3) - LUGAR DE CRIAÇÃO DIGITAL

Capas de proteção

Às 10h

Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Terça-feira (23/3) - COM A PALAVRA

Abraham Palatnik: a reinvenção da pintura, com Yurij Castelfranchi

Às 10h

Classificação indicativa: livre. Indicado para pessoas acima de 10 anos



Quarta-feira (24/3) - TRANSVERSALIDADES #2

Eles vêm chegando: livros informativos na contemporaneidade, com Ana Paula Campos

Às 15 horas

Duração: 2h

Classificação indicativa: livre. Indicado para pessoas acima de 16 anos

Vagas: 500



Sábado (27/3) - MÚLTIPLO ANCESTRAL

Infâncias plurais na literatura negra: narrativas que nos aproximam dos saberes ancestrais, com Pretinhas Leitoras

Às 10h

Classificação indicativa: livre



Terça-feira (30/3) - COM A PALAVRA

Egito: do cotidiano à eternidade, com Wanderson Flor do Nascimento

Às 10h

Classificação indicativa: livre. Indicado para pessoas acima de 10 anos