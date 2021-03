Rodolffo é o novo líder (e sacudiu muito Caio para comemorar)

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Mais uma semana se inicia no reality Big Brother Brasil 21 e teve outra prova do líder nesta quinta-feira (4/3). Dessa vez, quem levou a melhor foi o sertanejo Rodolffo em uma prova bem mais simples.



A dinâmica da prova era simples: cada integrante tinha de mirar um jato de água em uma roda, que iria girar e levar uma moto de brinquedo por uma passarela. No meio do percurso, os participantes tinham de liberar uma chave e continuar com o jato de água.

Rodolffo conseguiu ser o mais habilidoso.