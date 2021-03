Bruno Mars e Anderson .Paak lançam 'Leave the door open'

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

Bruno Mars e Anderson .Paak apresentaram a primeira música do duo Silk Sonic. Leave the door open, é um single que antecede o primeiro álbum conjunto dos dois artistas. A canção foi lançada nesta sexta (5/3), com Intro, que abre o disco do novo grupo.

A ideia da banda surgiu em meio ao isolamento. Os dois decidiram se juntar em casa e criarem algo novo que tivesse a cara de ambos. O resultado foi a composição de An evening with Silk Sonic, álbum completo já gravado e que teve também a participação do produtor e baixista Bootsy Collins.

A nova música é envolvente e tem espaço para os dois cantores brilharem em momentos diferentes. O estilo de ambos combina muito, com raízes R&B, soul e blues. Bruno tem um pé no pop, enquanto Paak é mais jogado para o rap. A mistura trouxe um ar de novidade para carreira de cada um dos artistas de formas diferentes.

Com a nova canção também foi lançado um clipe com coreografias e temática de época. No vídeo, a nova banda toca em estúdio. Como de praxe na carreira, Anderson assume a bateria. Mars ficou responsável pelo teclado do novo projeto. Em algum momento do álbum, os dois podem trocar de instrumentos, afinal o cantor toca bateria e o rapper, piano.

O retorno de Bruno Mars e Anderson .Paak

A Silk Sonic representa a realização de um pedido insistente dos fã de Bruno Mars, que não lançava nada próprio desde o álbum 24K magic de 2016. Ele chegou a fazer participações em músicas de Cardi B e Ed Sheeran. No entanto não mostrou ao público sequer um single composto por ele nos últimos cinco anos. Neste meio tempo se aventurou na moda e lançou uma coleção com a Lacoste.

Anderson .Paak, por sua vez, foi mais produtivo nos últimos tempos. O artista lançou quatro singles e fez duas participações em 2020. Destacam-se Don’t slack, para trilha sonora de Trolls 2, e Lockdown, música manifesto sobre os movimentos antirracistas e a pandemia. Contudo, o último álbum do cantor foi o Ventura, de 2019.