Festival Frente Feminina chega à segunda edição neste sábado (6)

(crédito: Marrom Glacê Assessoria/Divulgação)

O II FFF - Festival Frente Feminina terá início neste sábado (6/3), às 20h, via YouTube. Com programação gratuita aos sábados e domingos de março -- mês de celebração da luta pelos direitos das mulheres --, a segunda edição do evento virtual trará como tema o afrofuturismo e celebrará a produção artística de mulheres negras do Brasil e do mundo.

A programação do festival será dividida em quatro mostras, valorizando a criatividade e pluralidade da mulher negra nas artes, linguagens, visões de mundo e biografias. “Esta edição virtual nos permitiu experimentar o hibridismo de linguagens misturando as artes vivas com audiovisual. E cada um dos trabalhos foi roteirizado, dirigido ou protagonizado por mulheres negras”, comemora Larissa Mauro, uma das coordenadoras do festival, em nota divulgada à imprensa.

Aos sábados, o evento contará com duas mostras por dia, dedicadas à produção artística do Distrito Federal. A primeira delas é a mostra Cenas curtas, que abre espaço para a performance de artistas negras da região. Nesta edição, quatro cenas selecionadas pelo FFF farão parte da programação.

Já a mostra ImperAtrizes irá homenagear quatro artistas do DF que são referência na cena cultural brasileira: Ana Luiza Bellacosta, Cristiane Sobral, Gleide Firmino e Renata Jambeiro. Na mostra, serão exibidos quatro minidocumentários inspirados na trajetória de cada uma.

Os domingos serão palco de outras duas mostras: EnCena Preta e Cine FFF. A mostra EnCena Preta lançará os trabalhos criados durante a residência artística EnCena Preta: afetividades, ancestralidades e brasilidades em narrativas performáticas. Ao todo, 20 vídeos serão exibidos durante o festival, cinco por domingo.

Além dos vídeos, o projeto também gerou o documentário inédito Diário de bordo – residência EnCena Preta, que mostra como foi desenvolvido o processo virtual que reuniu artistas de diferentes partes do Brasil.

Encerrando o festival, o Cine FFF é uma mostra de cinema do evento que reúne oito filmes dirigidos por mulheres negras, com produção cubana. Serão exibidos dois filmes por domingo.

Programação do II Festival Frente Feminina

Sábado (6/3)

Mostra Cenas Curtas

Instante - Marizilda Dias Rosa (DF)

Mostra ImperAtrizes

Ana Luiza Bellacosta

Domingo (7/3)

Mostra EnCena Preta

Mulher baobá - Gleide Firmino (DF), Abrigadouro - Karla Calansans (DF), Sinestesia - Pamela Alves (RJ), Galinha - Larissa Nunes (SP) e Retornar - Milca Orrico (DF)

Cine FFF

Vírus - Larissa Mauro e Joy Ballard (DF) e Alfazema - Sabrina Fidalgo (RJ)

O que é ser Mulher Negra no Brasil? com Nilma Lino Gomes (Professora da Faculdade de Educação da UFMG)

Sábado (13/3)

Mostra Cenas Curtas

A(Fé)tas – Lidi Leão (DF)

Mostra ImperAtrizes

Cristiane Sobral

Domingo (14/3)

Mostra EnCena Preta

Quanto mais o tempo passa, mais vejo minha mãe em mim - Isabella Baroz (DF), Meu lugar é doutro lado do continente - Nataly Sousa (PE), Você é flecha - Nanda Pimenta (DF), Meu corpo negro feminino - Kênia Bárbara (MG/RJ) e Abojuto nipas Aff - Cuidada pelo vento - Andrea Mendes (BA/SP).

Cine FFF

Ángela - Idalmis Garcia (Cuba) e Memórias de um Povo - Maria Abade e Mariane Silva (Quilombo Engenho da Ponte/BA)

O que é ser Mulher Negra no Brasil? Com Carolina Guimarães (Comunicadora baiana)

Sábado (20/3)

Mostra Cenas Curtas

Joana – Fernanda Jacob e Tuanny Araujo (DF)

Mostra ImperAtrizes

Gleide Firmino

Domingo (21/3)

Mostra EnCena Preta

Minha voz - Gabriela Correa (DF), Carne - Aysha Luiza (DF), Novembro - Naiara Lira (DF), Dentro de si há uma história, imerge nela! - Paula Marinho (BA) e Nasci pra ser livre - Nãnan Matos (DF)

Cena especial para o II FFF

Meu corpo é frevo o ano inteiro - Inaê Silva (PE)

Cine FFF

PE 460 - Uma luta ancestral - Jocicleide Valdeci de Oliveira e Jocilene Valdeci de Oliveira (PE) e Black out - Crioulas Video e Tankalé

O que é ser mulher negra no Brasil? Com Givânia Silva (Coordenação Nacional Quilombola) (PE/DF)

Sábado (27/3)

Mostra Cenas Curtas

Tão escutando? – Luana Lebazi (DF)

Mostra ImperAtrizes

Renata Jambeiro

Domingo (28/3)

Mostra EnCena Preta

Beleza Plena - Jamila Terra (DF), Breve crônica sobre dor crônica - Balbina de Sá (RS), Quatro Ôri - Mariana Maia (RJ), Raízes - Jessica Madona (RJ/SP) e Rastros de fé - Cyda Baú (MG/SP)

Cine FFF

Calibre 180 – Shirley Cruz (RJ) e O dia de jerusa – Viviane Ferreira (BA/SP)

Lançamento do documentário Diário de bordo - residência EnCena Preta