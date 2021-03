Projeto disponibiliza títulos gratuitos para crianças em e-book

CB Correio Braziliense

Conceição Evaristo é uma das autoras com títulos disponíveis para baixar - (crédito: Arquivo Pessoal)

Uma parceria do projeto Leia para uma criança, do Itaú, com a Amazon disponibilizou 12 títulos de livros infantis para crianças gratuitamente no Kindle. A partir de agora, livros como A menina das estrelas, de Tulipa Ruiz, e Azizi, o menino viajante, de Conceição Evaristo, podem ser baixados gratuitamente em formato e-book no aplicativo de leitura da Amazon. ()

A intenção é ampliar um projeto do Itaú de inclusão digital. Em 2020, a instituição lançou o Live para uma criança, que teve mais de 970 mil visualizações. Em transmissões ao vivo no YouTube, artistas e escritores como Gilberto Gil, Drauzio Varella e Gaby Amarantos fizeram leituras de livros destinadas aos jovens leitores.

O Leia para uma criança foi criado há 10 anos para estimular a leitura na infância. O programa já distribuiu mais de 75 milhões de livros que podem ser lidos no Whatsapp ou no computador. Fazem parte da lista de títulos disponibilizados gratuitamente no Kindle A descoberta do Adriel (Mel Duarte e Lhaiza Morena), A flor que chegou primeiro (Mayara de Aleluia Pereira e Ivy Nunes), A menina das estrelas (Tulipa Ruiz e Laurent Cardon), As bonecas da vó Maria (Mel Duarte e Giovana Medeiros), Azizi, o menino viajante (Conceição Evaristo e Cleyton Almeida), Da janela de Minas (Nicole Rodrigues Florentino, Terezinha Lima da Silva e Fernanda Sponchi), O Menino e o Foguete (Marcelo Rubens Paiva e Alexandre Rampazzo), Sovaco da cobra (Angelo Raphael Albuquerque Ferreira, Eliane da Silva Chaves, Erika Lourenço), Superprotetores (Jessé Andarilho e Ivy Nunes) e o clássico Chapeuzinho vermelho (irmãos Grimm).